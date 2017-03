EL HOMBRE CON PASADO EN EL SINDICALISMO Y LAS DROGUERÍAS QUE SE QUEDÓ CON EL PAMI

Es el reemplazo de Carlos Regazzoni, quien fue sorpresivamente desplazado por el presidente Macri. Hasta ahora se había desempeñado como titular del IOMA, la obra social de los estatales bonaerenses. Fue durante más de una década jefe de la obra social de la UPCN, gremio integrante de la CGT. Antes de arribar a la provincia, fue director ejecutivo de una cámara que agrupa a empresas farmacéuticas. La polémica de las ambulancias.

Sorpresivamente, Carlos Regazzoni dejó de ser el titular del PAMI este miércoles tras una reunión con el presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos. Regazzoni ostentó el cargo durante los 15 meses que lleva la administración Cambiemos. Su gestión no estuvo exenta de polémica. Sin embargo, no parecían estos días sus últimos en la obra social de los jubilados.

La hipótesis más fuerte por estas horas es que Regazzoni fue otra baja provocada por el malestar que su figura generaba en el Ménage à trois de la gestión, la triada que integran el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y sus vices Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Sobre este último, dueño de Farmacity, hacen hincapié, y algunos suspicaces ven la mano de los laboratorios -clave en los gastos del PAMI- en el asunto.

Otra versión, habla de que Macri le pidió a Regazzoni, hombre del partido de Almirante Brown, concentrar sus esfuerzos en la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, donde se definirán los comicios legislativos. Pero resulta curioso que si el Presidente quiere al exPAMI como candidato lo saque de esa vidriera tan tempranamente, a 3 meses del cierre de listas.

En cualquier caso, se trata de versiones no confirmadas. Los cambios en el PAMI no fueron anunciados oficialmente. De todas formas, una no contradiría a la otra. En los corrillos del PRO afirman que el hecho de que Macri envíe a alguien a una lista se parece más a un castigo que a otra cosa.

Cualquiera sea la verdad, Regazzoni ya no está en el PAMI y lo reemplazaría Sergio Casinotti, quien hasta ahora se desempeñaba como titular de IOMA, la obra social de los estatales bonaerenses.

Casinotti estuvo más de 10 años al frente de la obra social de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio que dirige desde hace décadas Andrés ‘Centauro’ Rodríguez. Las suspicacias, otra vez, apuntan a que el Presidente quiso hacerle otro gesto a la CGT en la víspera del anuncio de un paro nacional. La relación entre la Casa Rosada y la central se basó, esencialmente en las obras sociales y el dinero que se les devolvió a los gremios en esta materia. Y tal, como informó Urgente24, el Gobierno busca formar de hacer más “friendly” el impacto de la medida de fuerza.

Antes ir a IOMA, Cassinotti fue director ejecutivo de la Cámara de Droguerías y Distribuidoras Especializadas, lo que agita el fantasma para aquellos que ven la mano de las farmacéuticas -muy conocidas por Quintana- en la caída de Regazzoni. Su vínculo con este sector había desatado el rechazo de la Asociación de Profesionales del IOMA (Apioma).

Para agregar más polémica a su curriculum, Cassinotti enfrentó un escándalo el año pasado cuando IOMA habría querido contratar un servicio de ambulancias a una empresa que vinculan al ‘Centauro’ Rodríguez: Emergencias S.A. Tras un fallo judicial que suspendió la adjudicación, Cassinotti dejó sin efecto el acuerdo.

Cassinotti también fue cuestionado por asociaciones médicas bonaerenses. La Federación Médica del Conurbano Bonaerense (FREMEBO) denunció que intentó recortar el padrón de médicos autorizados. La obra social lo desmintió.

En tanto, el mes pasado la Agremiación Médica Platense (AMP) realizó cuestionamientos hacia la gestión de Cassinotti y afirmó desconocer el destino de $3 mil millones que la administración expresó que “pudieron ahorrar” con las nuevas políticas “de mayor control”.

“No se ha evidenciado en una mejora para las prestaciones”, había deslizado en aquel entonces la entidad.