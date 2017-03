LA RICOTA VENCIDA.

Por: Silvina Batallanez.

Era esperable. Aún me sorprende que no sucediera antes. La tragedia viene llamando a la puerta hace rato. Esa cultura del rock chabón, de la fiesta ricotera, de la hermandad rollinga (la mayoría no puede aprobar un examen de inglés básico) donde gran parte del público no entiende un catzo lo que dicen las letras de las canciones, representa la incoherencia juvenil de los últimos treinta años.

Entre las pocas frases entendibles para quien no fuera un erudito en poesía moderna, para quien no estuviera al tanto de The Talking Heads y su rock universitario, ” el lujo es vulgaridad” se convirtió en un eslogan que caló hondo en la conciencia colectiva de por lo menos 3 generaciones de adolescentes. Y entonces se impuso la cultura de la mugre, la inexistencia de límites (niños casi bebes comparten los espacios de ruido, alcohol, drogas y euforia con sus padres), la cultura de consumir frases, slogans, como grandes verdades universales. Por años la “sociedad” ricotera estuvo al servicio de la envidia, del resentimiento; recordemos que hubo una época en que el fascismo rockero se expresaba a través de las tribus urbanas en donde si eras seguidor de Patricio Rey no podía gustarte Soda Stereo (entre otros) porque eran pibitos rubios y muy anglo de Vicente López. Ni hablar de la vestimenta, los gestos, la forma de hablar y tantos detalles más. Una cultura del libertinaje, la violencia y la desidia, del ensalzamiento de las peores costumbres; recordemos que en Tandil todavía están levantando la mugre del recital pasado.

Para muchos es una fiesta familiar. Lamento decir que para los adultos de mi generación que no quieren salirse de la pista, ese compartir con los hijos y nietos un recital donde el éxtasis pagano es la pauta, es no querer aceptar que se nos acabó hace rato la adolescencia.

Otra de las perlas de la cultura ricotera es que en Solari & cia vive la hipocresía de izquierda progresista intelectual y artística que tantas almas jóvenes arrea: “haz lo que yo diga, pero no lo que yo hago”. O sea: ” el lujo es vulgaridad”, odia todo lo lindo y bello y a todos lo que osen disfrutar de las cosas buenas. Quédate en la mierda, en lo viejo y sucio, en lo que es pobre porque es más pintoresco. Mientras, YO -el músico estrella-, me como desde los comienzos lo mejor de zona norte y Punta del Este, empezando por las gambas de la Rabollini. Y después sigo hablando de justicia, blasfemando contra el capitalismo y todas las blablarerias que suenan a causas nobles, pero desde mi Pent House en New York.

Mátense en el pogo más grande de historia del rock, que yo, su ídolo los observo desde el palio, sigo teniendo prensa y mi cuenta bancaria cada vez más grande.

Después del gran marketing de la cara del che Guevara (el rostro anticapitalista más vendido del mundo) la “vanguardia” ricotera del rock nacional es el mejor negocio de los anticapitalistas. Creo que me voy a empachar de tanto oxìmoron nac.&popular.