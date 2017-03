AMADO BOUDOU DECLARÓ EN LA JUSTICIA Y RESPONSABILIZÓ AL GOBERNADOR GILDO INSFRÁN

El ex vicepresidente se presentó ante el juez federal Ariel, en el marco de la investigación por irregularidades en los negocios de la empresa The Old Fund con la provincia de Formosa y responsabilizó al gobernador Gildo Insfrán

El ex vicepresidente Amado Boudou se presentó ayer, a partir de las 10, ante el juez federal Ariel Lijo, acusado por la renegociación supuestamente irregular de la deuda pública de la provincia de Formosa en 2009, cuando era ministro de Economía. Entre otros puntos, ratificó que no conoce a Alejandro Vandenbroele, titular de la empresa que instrumentó la operatoria, y explicó que el convenio se hizo a raíz de un pedido del gobernador Gildo Insfrán.

Los investigadores creen que la reestructuración de esa deuda provincial fue la antesala de la operación para levantar la quiebra de Ciccone. Boudou, como ministro de Economía, y el gobernador formoseño Gildo Insfrán -quien fue acusado por el fiscal Carlos Rívolo pero no llamado a indagatoria- acordaron un pago de 7,5 millones de pesos a la empresa The Old Fund.

Al llegar a la sede judicial, el ex funcionario confirmó que iba a declarar y mientras caminaba por los pasillos adelantó que demostraría no tener ninguna relación con los hechos. “Niego terminantemente conocer a Vandenbroele como así también tener ningún tipo de relación con el mismo”, explicó.

Y amplió: “Contrariamente a lo sostenido en la imputación que se me realiza, quien solicita la adenda al convenio que se firmara con fecha 10 de junio de 2009 entre el Ministro Fernández y el Gobernador Insfrán fue precisamente este último quien solicitó la adenda y sus términos a través de la nota del 24 de febrero de 2010”.

“Queda claro que no fue iniciativa ni mía ni del Ministro de Economía incorporar los intereses a la adenda, sino que fue solicitud expresa y formal del Gobernador”, aclaró.

A finales de diciembre, Lijo había citado al ex vicepresidente, a su amigo y socio José María Núñez Carmona; y el empresario Alejandro Vandenbroele. También a Jorge Ubaldo Melchor, ex titular del Fondo Fiduciario Provincial de Formosa (FONFIPRO) y Martín Cortés, ex presidente del Banco de Formosa.

El fiscal Carlos Rívolo había pedido en marzo de 2015 la indagatoria de todos ellos y también de otros imputados, como el gobernador Gildo Insfrán. El mandatario y Vandenbroele, presidente de “The Old Fund”, firmaron en marzo de 2009 un “Memorándum de Entendimiento” para que el empresario realizara un asesoramiento en la reestructuración de la deuda pública de la provincia.

Para el fiscal Rívolo, fue un “procedimiento inédito y absolutamente irregular” porque The Old Fund no tenía empleados ni antecedentes en la reestructuración de entes públicos, ni certificado fiscal para contratar con el Estado.

La empresa facturó y cobró 7.667.161,30 de pesos por el trabajo y parte del dinero fue derivado a la sociedad Estrategias de Imagen y Comunicación SRL, cuyo gerente era Cortés, a su vez director y accionista del Banco de Formosa y socio de dos firmas que tienen el mismo domicilio que la compañía de Vandenbroele, según la causa.

Al procesar a Boudou por la causa Ciccone, Lijo sostuvo que la operatoria con Formosa fue el globo de ensayo para que The Old Fund pudiera más tarde comprar la histórica imprenta, que estaba en proceso de quiebra.