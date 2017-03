SENADOR JOSÉ MAYANS SOBRE LOS DESPIDOS EN EL ANSES

José Mayans hizo referencia a la situación de los despidos en el ANSES local, sobre todo teniendo en cuenta que una de las cesanteadas es una mujer que hace muy pocos días fue madre y que nada tiene que ver con el tema.

Al respecto dijo Mayans que dialogó con el Director Ejecutivo del ANSES, Emilio Basavilbaso, al que le transmitió un pedido formal de revisión de la medida a lo que Basavilbaso expresó que trataría de reincorporar a los tres trabajadores despidos.

Han tenido un trato injusto ya que afirman que hay una presunción sobre el tema de las pensiones, pero no se ha iniciado un sumario, ni pedido informes y tampoco se pidió el descargo por parte del trabajador el cual está contemplado en la ley laboral, no se puede despedir trabajadores por “el dicen que” expresó Mayans.

Acá no hay nada de eso, continuó afirmando Mayans y dejar sin trabajo en estos momentos a personas por cuestiones políticas no es justo y esto se lo transmitió a Basavilbaso, quien afirmó no estar bien al tanto de la situación, pero que en el transcurso de la semana se comunicaría para informarle al respecto. Expresó