RECLAMO-SOLICITO ACTIV. JUBILACION

Clorinda (Fsa) 11 de Marzo de 2017

A LA

GERENTE DE OFICINA CLORINDA DE ANSES

MARIA FERNANDA INSFRAN

S/D

De mi consideración

Por la presente quiero solicitarle quiera tener a bien informar por escrito al suscripto sobre los motivos de la retención de mis haberes jubilatorios de los periodos 12/2016, 01/2017; 02/2017; 03/2017, sin perjuicio de interiorizarse de mi expediente y solicitar a sus superiores la inmediata normalización del pago de mis haberes, como así la cancelación total de los montos adeudados.

Si bien no fui notificado en tiempo y forma; en los términos de la Ley Nº 19.549 y su Decreto Reglamentario 1759/72; para cumplimentar exigencias, HE CUMPLIMENTADO EN DEMASíA CON LAS EXIGENCIAS DESPUéS DE LA SUSPENSIóN DEL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, a través de mi apoderada, mi hija, argentina, con quien vivo, quien me cuida, ya que con mis 74 años de edad, después de haber realizado distintas tareas pesadas, especialmente el estibaje en Puerto Pilcomayo, padezco la enfermedad de ARTROSIS DE CADERA Y EFISEMA PULMONAR; cuyos tratamientos los realizo desde hace años con médicos de Clorinda, incluso antes de recibir la Jubilación, con medicamentos de alto costos, que en archivo adjunto a la presente (9 medic.), a fin de que puedan corroborar con mi médico de cabecera del PAMI.

En página web ANSES dice la MISION de la misma: “Ejecutar las políticas adoptadas por el Estado Nacional en materia de SEGURIDAD SOCIAL, ASEGURANDO QUE LA POBLACIóN BENEFICIARIA DE LAS MISMAS OBTENGA LAS PRESTACIONES Y LOS SERVICIOS REGULADOS POR LAS NORMAS VIGENTES” lo cual están incumpliendo con mi persona.

TRÁMITES PLAZO MÁXIMO

PENSIÓN POR FALLECIMIENTO DE UN JUBILADO

DENTRO DE LOS 2 MESES

TRÁMITE COMPLETO DE JUBILACIÓN

DENTRO DE LOS 3 MESES

RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS

DENTRO DE LOS 3 MESES

PENSIÓN POR FALLECIMIENTO DE UN AFILIADO

DENTRO DE LOS 4 MESES

El cumplimiento de todo lo solicitado por ANSES CLORINDA fue ingresado

al sistema informatico en fecha 19/12/2016, ya estaríamos llegando a

los 3 meses sin resolución de mi expediente. Es bueno aclarar que ANSES

pregona el buen servicio y el compromiso: en

http://www.anses.gob.ar/seccion/compromiso-anses-16 [1]

COMPROMISO ANSES – PRINCIPALES TRáMITES Y PLAZOS DE CUMPLIMIENTO

Mi Expediente Nº 024-20-92623205-4-601-1 de fecha de inicio 19.12.2016 para ACTIVAR MI JUBILACION en la Dependencia de COORD. SEGUIM. DE MODIF. Y BAJAS, y tuvo fecha de salida de esa oficina el 13-01-2017 con destino a la Dependencia de COORD. OPERATIVOS DE RIESGOS, donde no tiene declarado fecha de ENTRADA, por lo que supuestamente se encuentra estancado hace 2 meses en esta última dependencia mencionada.

La oficinas/dependencias ANSES HA VIOLADO TODOS MIS DERECHOS, LOS ESTABLECIDOS EN LA CARTA COMPROMISO CON EL

CIUDADANO DE LA ANSES, que en una parte dice textualmente: _“__UNA DE LAS PRIORIDADES BáSICAS DE ANSES ES OTORGAR UNA ATENCIóN DE CALIDAD A TODA LA POBLACIóN QUE SE PRESENTA A SOLICITAR UN SERVICIO. PARA ELLO SE TRABAJA EN BASE A LOS SIGUIENTES VALORES: RESPETO, CORDIALIDAD, COMPROMISO Y AGILIDAD EN EL TRATO CON LOS CIUDADANOS; FOMENTAR EL TRABAJO EN EQUIPO Y EL COMPORTAMIENTO éTICO; BASADO EN EL OBJETIVO DE LOGRAR SIEMPRE MAYOR TRANSPARENCIA EN LA GESTIóN. NO SóLO SE BUSCA QUE EL OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES O DE LOS SERVICIOS LLEGUE A LAS PERSONAS QUE SON DESTINATARIAS LEGALES DE LAS MISMAS, SINO QUE TAMBIéN SE ESPERA QUE LOS SERVICIOS SE PRESTEN CADA VEZ MEJOR Y DE FORMA MáS SIMPLE, ASEGURANDO A LA VEZ LA MAYOR TRANSPARENCIA Y CAPACIDAD DE

RENDICIóN DE CUENTAS.”, _LOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIóN NACIONAL, EL DERECHO A LA SALUD YA QUE NO CUENTO CON EL DINERO PARA

HACER FRENTE A LOS ALTOS COSTOS DE MIS MEDICAMENTOS, LO QUE PRODUCE UN DAñO PSICOLóGICO EN MI PERSONA, DAñOS QUIZáS, IRREPARABLES QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDEN LLEVARME A LA MUERTE, ALGO REALMENTE INHUMANO, Y PUEDO SEGUIR NOMBRANDO CONVENIOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS, PERO NO VALE LA PENA.

Atentamente, y a la espera de una pronta repuesta a mi pedido.

PABLO AYALA DEL VALLE

DNI 92.623.205