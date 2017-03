PACIENTES ONCOLÓGICOS DENUNCIARON QUE NO CONSIGUEN SUS MEDICAMENTOS EN IASEP

Afiliados de IASEP, la Obra Social de los trabajadores de la Administración Pública de la Provincia de Formosa que se encuentran realizando tratamientos médicos por cáncer, denunciaron que no les garantizan la continuidad del mismo por la falta de medicamentos y que deben estar “mendigando” por determinada droga que a veces les entregan “en cuotas”.

Un hombre que es del interior provincial y tiene cáncer en el hígado, indicó que la última vez que le dieron la droga que necesita fue en el mes de diciembre y ya van a ser tres meses que espera una respuesta.

“Juegan con la salud de la gente, no podemos esperar sentados a que a nuestra obra social tenga ganas y nos entregue lo que les solicitamos.

Yo padezco de cáncer, no es un dolor de cabeza que se pasa con una aspirina, no nos tienen ningún poquito de respeto”, dijo.

Cuando se le preguntó por la respuesta que recibió, aseveró que “nadie explica nada. Se hace el pedido y no queda otra que esperar”.

Por otro lado, una mujer notablemente afectada hizo un pedido desesperado porque “me encuentro muy complicada”.

“Estoy en el Alta Complejidad, cada día estoy peor, tengo que vivir corriendo a emergencias”, señaló.

Y continuó: “ahora me salieron con que el IASEP todavía no mandó 100 miligramos de la medicación que necesito. Son 240, me dijeron que se mandó 40, y ahora estaba esperanzada con que me manden lo que faltaba, pero cuando llegué al Banco de Datos me dijeron que solo mandaron 100 miligramos”.

Vale decir, que la señora necesita dos frascos de 200 miligramos y uno de 40 para que le hagan la quimioterapia y le entregaron un frasco de 100, por ello no se le puede hacer el tratamiento puesto que es necesaria la dosis completa.

Asimismo, se trata de medicamentos muy caros que no se reintegran, su costo varía alrededor de los 10.000- 12.000 pesos y existen muchas personas que no pueden comprar porque no tienen el poder adquisitivo necesario, es por ello que buscan el apoyo de su obra social.

“Estoy demasiado complicada, ya no sé qué más hacer”, asintió la mujer, cansada de la situación que padece.

También resulta importante explicar que, si bien cada medicamento depende del diagnóstico que tenga cada paciente, todos los tratamientos son prolongados por lo tanto si no se le administra periódicamente la droga, ese tratamiento no es efectivo, porque la regularidad no se cumple, porque a muchos afiliados con suerte le dan el medicamento uno cada tres meses”.

Finalmente, se trata de una situación lamentable por el alto valor de los medicamentos que es casi imposible de costear por lo que a los afiliados no les queda otra que peregrinar a IASEP y porque existe un mensaje claro de que si no tienen para comprar no se podrá seguir con el tratamiento, ya que, según los pacientes oncológicos, de tres drogas que necesitan, a lo sumo le dan una, mientras que las demás se deben esperar por tiempo indeterminado.

Diario Expres