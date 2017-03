EDUARDO DUHALDE: “EL PERONISMO GOBERNÓ 25 AÑOS Y EL PAÍS ESTÁ PEOR”.

El ex presidente aseguró que no será candidato en las elecciones legislativas, pero sí buscará ser “el conductor del PJ con un peronismo unido” de cara al 2019.

El ex presidente Eduardo Duhalde hizo una autocrítica a los años del peronismo en el poder, al reconocer que “lo que se hizo hasta ahora estuvo muy mal”.

“De los 34 años desde la recuperación de la democracia, el peronismo gobernó 25 y el país está peor ya que hay más pobres y el delito organizado sigue avanzando”, lamentó el dirigente oriundo de Lomas de Zamora.

Sobre el futuro del partido, Duhalde indicó que “la reconstrucción del peronismo debe surgir desde el movimiento obrero, desde las bases, y de tener claro que no puede haber más odio ni resentimiento”.

No hay que volver a lo de antes porque el kirchnerismo también es parte del fracaso del país

El referente peronista también habló sobre cuál será su rol dentro del PJ y descartó participar en las elecciones legislativas de este año: “Busco reunir a todos los que creemos que hemos fracasado y que no hay que volver a lo de antes porque el kirchnerismo es también parte del fracaso del país”.

Para ello, Duhalde aseguró que quiere “ser el conductor del Partido Justicialista”, por lo tanto, se presentará como candidato a presidente del PJ nacional.

En declaraciones a Télam, Duhalde agregó que quiere conducir el Partido Justicialista para lograr “la reconstrucción del movimiento en el que se respete y valore la doctrina humanista y social que tuvo en sus orígenes el justicialismo”.

A propósito, aseguró que para los comicios de este año “todavía no se sabe cuáles serán los candidatos del peronismo porque no hay. Falta muy poco y está todo muy confuso”. Finalmente, el ex presidente confirmó que no participará en las legislativas de este año: “Soy una persona responsable y reconozco que no estoy para ser candidato, estoy para otra cosa”.