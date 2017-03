CARTA ABIERTA AL SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE FORMOSA

Dr. Gildo Insfrán

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, deseando al altísimo que se encuentre bien de salud y rodeado de sus seres queridos; la misma suerte no la tiene mi compañero el Suboficial Mayor retirado ALFREDO RAMIREZ, quien el día de hoy falleció a las 15,00 horas aproximadamente en la ciudad de Clorinda.

Debo contarle Señor gobernador, que el Suboficial Ramírez además de ser retirado de la Policía de la Provincia de Formosa, fue declarado CESANTE, seguramente usted no lo debe conocer ni saber de qué le estoy hablando, por eso se lo voy a contar. El nombrado suboficial fue incluido en el grupo de policías que en el año 2013 se atrevió a reclamar democráticamente, sentado en una plaza que usted o alguien de su gobierno bajara del trono y escuchara sus reclamos; el suboficial Ramírez ni siquiera tomó un micrófono o hizo publicaciones en ese sentido, sino que el delito o la falta grave fue pasar por la plaza y acompañar al resto de los efectivos, sus compañeros que se estaban manifestando pacíficamente. Eso fue lo que dijeron los obsecuentes de la Jefatura de Policía que el Suboficial Ramírez cometió y que con ello pretendió desestabilizar nuestra democracia y por lo cual usted, en forma certera y cobarde lo dejo Cesante de la Policía.

Digo certera porque Usted logro el objetivo deseado, disminuir al hombre a su mínima expresión, no por el dinero que también afecta y mucho, sino por quitarle la dignidad que tienen los buenos policías de ser llamados policías. Y digo cobarde, porque, así como usted no conducía la camioneta con la que pretendieron amedrentar a una mujer desprotegida, o no estaba presente en el medio de la oscuridad cuando fueron a increpar a nuestros hijos, o al resto de las familias; usted tampoco tuvo el coraje de firmar el decreto de cesantía, siempre hay alguien dispuesto a hacer este tipo de cosas y muchas más para quedar bien frente al amo. Usted tampoco estuvo presente cuando les fue notificada la Cesantía a más de 60 policías (incluido Ramírez) tanto por lo ocurrido en el 2009 como en el 2013, entre los cuales había hombres y mujeres, jóvenes, madres, padres que se quedaron en la nada, incluso una compañera nuestra que recién había dado a luz, entre otras tantas situaciones en las que usted no estuvo en persona presente, pero estimo que todos cumplían las ordenes y directivas de alguien.

No quiero ocupar más de su tiempo, simplemente quería hacerle conocer el fallecimiento de mi compañero el Suboficial Mayor Retirado ALFREDO RAMIREZ, quien se fue de este mundo a los 58 años de edad sin tener la posibilidad de ser escuchado, sin poder ser parte del modelo de hombre formoseño, titulo reservado evidentemente para quienes simpatizan con usted o su partido político; se fue sin poder decirle algún día a sus hijos o nietos, que tuvo un gobernador que habla de justicia social y la lleva adelante, la practica con todos, él incluido; sin poder decirles, que ese señor que es nuestro gobernador, que habla de Dios, del prójimo, de los Formoseños, también lo incluía a él; no podrá tampoco decirles, que él no es un delincuente, que él no pretendió nunca desestabilizar nuestra democracia, no podrá aclararles que fue dejado cesante por acompañar un reclamo justo, no podrá decirles que nuestra “justicia independiente” investigo debidamente lo que ocurrió y le fueron reconocidos sus derechos. No podrá hacer muchas otras cosas más, porque en forma certera y cobarde fue declarado CESANTE y hasta el momento de su muerte, ese fue el título o categoría que usted le asigno.

Sin más que agregar, aprovecho la ocasión para saludarlo con atenta y distinguida consideración, rogando al Dios que todo lo ve, que le brinde mucho tiempo más de vida, porque más allá de los cargos estimado Gildo Insfrán, ninguno de nosotros se va de este mundo sin antes pagar por los pecados cometidos. –

Eduardo Rafael ZabalaAntes Subcomisario ® de la Policía de Fsa.

Hoy solo: CESANTE….