SENADOR JOSÉ MAYANS.

“De ninguna manera el gobernador apuesta al aislamiento de Formosa”.

El senador Miguel Mayans (FPV-Formosa) aseguró que ninguna manera el gobernador Gildo Insfrán apuesta al aislamiento de Formosa como declaró el senador radical Luis Naidenoff.

Dijo que “si hay alguien que de manera continua gestiona y viaja a Buenos Aires preocupado por el desarrollo de la provincia, es Gildo Insfrán. Pero el gobierno nacional demostró que es sectario y excluyente, porque con provincias como Jujuy y Buenos Aires, de su mismo signo político, recibieron diez y veinte veces más que otras provincias. Se demuestra que no tienen criterio federal”.

Agregó Mayans que “Se trata de un gobierno que no acierta el rumbo y hay provincias que tienen que aceptar las condiciones porque tienen una deuda que no les permite opinar, pero la provincia de Formosa está en una condición distinta, no tiene deudas. En ese sentido, el modelo de provincia que llevamos adelante, la transformó, lo dijeron los formoseños respaldándolo con un 75%, en cada localidad de la provincia, la gestión del gobernador Gildo Insfrán fue ratificada por el pueblo”.

“En nuestro gobierno en materia energética en la provincia de Formosa se hizo una obra fundamental que le permitió triplicar su consumo, de 100 megavatios a más de 300 mw, y seguimos creciendo en consumo, tanto en crecimiento consumo familiar, industrial, como comercia” explicó.

Precisó que “Tenemos un desarrollo que ha sido parado por este plan que distorsionó todo el sistema económico nacional, que aplica una devaluación salvaje, un tarifazo brutal que causó un impacto tremendo en la economía argentina. Duplicaron el déficit, el objetivo del gobierno era combatirlo, iban a reducir la inflación y se fue al 43%”.

Comentó el senador que “Estuvimos reunidos con la CGT, que está llamando a la reflexión al gobierno por estas políticas públicas, están enceguecidos, los resultados demuestran que están equivocados.

El presidente no puede dar un discurso en la asamblea legislativa, porque tiene que dar datos, que son tremendos: se perdieron más de 300 mil puestos de trabajos durante el año pasado, se paralizó la economía”.

Gestión transformadora

Recordó además que el gobierno de Insfrán “transformó la provincia, son más de 1.200 escuelas inauguradas en forma personal, la pavimentación, comunicaciones, agua potable, el concepto de reparación histórica que firmó con Néstor Kirchner sobre una provincia que estaba prácticamente aislada del gobierno nacional porque había una concentración de la inversión en provincias más desarrolladas”.

“(Luis) Naidenoff no ha recorrido la provincia para ver lo que se hizo, es tomarle el pelo al 76% de los formoseños que respaldaron la acción de gobierno. Ayer cuando el presidente habló de combatir la corrupción, hubo una carcajada general” contó.

Dijo que los que lo apoyan al gobierno nacional” son especuladores, anuncian obras como el plan Belgrano, pero son puros anuncios, así como cuando fue De La Rua a Formosa a inaugurar un cartel, y nunca se hizo la obra. Nosotros queremos que el gobierno nacional abandone este esquema

donde se perdieron 300 mil puestos de trabajo, apertura indiscriminada de las exportaciones”.

Insistió en señalar que “El discurso del presidente tenía que haber demostrado su gestión, el plan económico fracasó y la evidencia está en que cambiaron el ministro de Economía. Se le cayó el programa económico y ahora a tres meses de las elecciones están trabajando con sus medios, porque la imagen del presidente se cayó abruptamente porque la gente está cansada del discurso de la herencia recibida.

El pueblo argentino no es tonto, sabe que gobernar es dar trabajo y como se cayó el trabajo en la argentina, entiende que el programa económico fracasó”.