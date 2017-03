DIPUTADO ABRAHAM SKIERKIER

“Sobre los hechos ocurridos en Anses,, más precisamente por la desafección de tres empleados con contrato vencido, como radical, como diputado provincial y como hijo de Clorinda, quiero dejar en claro que la UCR es parte de Cambiemos, pero solo eso, no somos gobierno ni participamos en las decisiones que toma el Gobierno Nacional. No nos carguen una mochila que no es nuestra, nosotros los radicales clorindenses solo ayudamos de forma militante con organismos nacionales, inclusive son contados con los dedos de la mano los radicales que tienen cargos en dichos organismos”.

“En épocas electorales muchos tratan de confundir al ciudadano, nuestro presidente distrital, me refiero a Ricardo Tassell es un empleado de Anses, no toma decisiones además como buen radical siempre estará del lado del pueblo porque así es el partido Radical.

Abraham Skierkier

Diputado Provincial