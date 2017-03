DOCTORA SAN MIGUEL

Estuvimos con la Dra. le preguntamos sobre una enfermedad muy actual, la diabetes.

Por: Ricardo Romano.

P- Veo que a partir de mi diabetes hay muchísimas personas con diabetes, no tengo porcentaje, pero veo mucha gente con diabetes sobre la población no enferma ¿Esto es así o es una ocurrencia mía?

R-No, hace muchísimos años que en la OMS se está manejando estas enfermedades crónicas que comprometen mucho a las personas sin ser enfermedades contagiosas llámese hipertensión arterial, diabetes, hipertiroidismo, todas las enfermedades crónicas que no son infecciosas. Y una de las enfermedades es la diabetes que va ganando terreno, lo importante es la mala alimentación que tenemos, principalmente en las Américas. Me refiero a la mala alimentación, mucha harina, sal, fritura, comida chatarra que está de moda, la obesidad que muchas veces conlleva a padecer diabetes. Hay varios tipos de diabetes y la principal es la del adulto, la hereditaria, pero también está la ligada a la obesidad en sí, a la alimentación extrema que tiene algunas personas que conlleva al decaimiento de la función pancreática y puede llevar a la diabetes sin que haya antecedentes familiares o por lo menos que esa persona lo reconozca.

P-Doctora, la persona con pocos recursos económicos ¿Cómo puede cuidarse sin tener que comer harina y esas cosas?

R-En realidad, no es que no puede comer harinas, sino que debe correlacionar esa cantidad de harina, con proteínas y grasas que la persona sin recursos como vos decís tienen médicos, nutricionistas en los centros de salud o en el hospital y puede hacer un plan alimentario y no debe olvidarse tampoco que el diabético puede comer de todo. Lo que varía es la forma de cocinar esos alimentos y las cantidades.

P- ¿Alguna recomendación?

R-Lo que la gente debe pensar cuando es diabéticos es hacer ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es caminar, andar en bicicleta o bailar, ir al gimnasio, ejercicio. Algo que mueva el cuerpo así elimino glucosa, colesterol, triglicéridos. Otro consejo que le doy a la población es que no agregue morbilidades como fumar, por ejemplo, que trate de manejar la hipertensión arterial, que baje la presión, dejar la sal. Otra cosa, después de hacer ejercicios recién empiezo un plan alimentario y bajar de peso, tratar de llegar al peso ideal y después recién me pongo a pensar en que medicamento voy a tomar, si voy a usar insulina o comprimidos, es decir que tiene que hacer todos los caminos, no ir directamente a la insulina, las pastillas y no me alimentos como corresponde ni hago ejercicio.

P-Doctora, la sal es por la hipertensión no por la diabetes ¿Cierto?

R-Pasa que en algún momento va a la hipertensión, además la sal es dañina de por sí. Hay que ir dejándola por más que uno sea diabético y no tenga hipertensión porque en algún momento la va a tener.