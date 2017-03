CARTA DE LECTOR

EN EL REGISTRO CIVIL QUE ESTÁ POR LA CALLE LIBERTAD, ATIENDEN SOLAMENTE 10 PERSONAS POR DÍA

No hay un lugar donde quejarte del registro Civil que está por la calle Libertad, atienden solamente 10 personas por día, a pesar de ir a las 5 de la mañana para hacer el DNI ya no alcanzo el turno. A las 7 y media recién empiezan a anotar, pero solo atienden a 10 personas, poco me parece.

Todos se quejaron Y no te explica porque atiende 10 nada más, cuando hay tantas personas que necesitan el DNI, además de sacrificarse tanto madrugando y haciendo cola de balde, cuando en otros lugares lo entregan en el acto.

Germán Cardozo DNI 26.581.101