“SI NACES HOMBRE, ERES HOMBRE”: LA POLÉMICA QUE CAUSA EN ESPAÑA UN BUS CON MENSAJE “TRANSFÓBICO”

La ONG “Hazte Oír” hizo circular ayer lunes una publicidad por Madrid, para difundir su lucha contra las leyes “del adoctrinamiento sexual LGBT”. Las críticas no han parado desde diversos sectores políticos y redes sociales. Además de Madrid, la ONG pretende llevar el bus a otras ciudades españolas como Valencia, Barcelona, San Sebastián o Bilbao.

Un bus con mensajes contra los transexuales, puesto en marcha en Madrid por un colectivo ultra católico -según medios españoles-, desató esta semana una ola de críticas de todos los partidos políticos, redes sociales, y una iniciativa del Gobierno regional para frenar su circulación. “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen”, se lee en el lateral del bus naranjo que sorprendió a los madrileños ayer lunes y que pretende seguir circulando por la capital española. El lema de la publicidad es completado con las frases: “Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”. La iniciativa es de la ONG “Hazte Oír”, que ya en el pasado ha hecho campañas contrarias al actuar de la comunidad LGBT, y que hoy acusan de “transfóbica”. Según señaló Ignacio Arsuaga, presidente del colectivo, con esto pretenden difundir un texto, en el que la ONG denuncia lo que llaman “adoctrinamiento sexual LGBT” o “dogmas de la ideología homosexual”, “que se han aprobado en varias comunidades autónomas para imponer a los niños la diversidad sexual, vulnerando la libertad de educación y el derecho fundamental de los padres de educar a nuestros hijos”, dijo en una conferencia transmitida en vivo a través de Facebook. En esa misma instancia, Arsuaga criticó la campaña lanzada en enero pasado, por parte de la Asociación de Familias de Menores Transexuales con el lema: “Hay niñas con pene y niñas con vulva”. “Simplemente queremos que a los padres que no compartimos esa ideología de género, nos den el derecho a educar a nuestros hijos como queremos”, agregó, denunciando que, a través de redes sociales, y luego de poner en circulación el polémico bus de su ONG, han recibido varios insultos e incluso amenazas de muerte. El bus no es bienvenido Desde “Hazte Oír” se mostraron sorprendidos por las críticas recibidas y el mismo Arsuaga, consideró “inentendible” la polémica desatada. “El autobús no pretende discriminar ni ofender a nadie”, sino que “reconoce un hecho de la biología y defiende la libertad ideológica”, aseguró. Asimismo, sostuvo que su ONG pretende llevar el bus a otras ciudades españolas como Valencia, Barcelona, San Sebastián o Bilbao. Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Barcelona comunicaron este martes que el vehículo será detenido y multado con hasta 3 mil euros si circula por su territorio.

“El autobús no tiene permiso para circular por la ciudad, no es bienvenido”, declaró la concejal de Feminismos y LGTBI, Laura Pérez.

Pero las reacciones en contra de la publicidad parecen encontrarse en todos los sectores políticos y en diversos lugares de España.

“Tomaremos medidas oportunas para que el autobús no circule por la ciudad”, anunció ayer Rita Maestre, portavoz municipal de Madrid, al explicar el “profundo rechazo” del Ayuntamiento a “cualquier práctica discriminatoria como un autobús donde se dice a los niños lo que tienen que ser”. Paralelamente, el Gobierno estudiará si el bus constituye un delito de incitación al odio. También mostraron su indignación los socialistas del PSOE, los izquierdistas de Podemos, los sindicatos e incluso los conservadores del Partido Popular (PP) del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. “Tenemos que dar pasos hacia una sociedad y comunidad que sea más respetuosa y más tolerante”, pidió la popular Cristina Cifuentes, jefa del Gobierno de la Comunidad de Madrid. “Hay mensajes que pueden incitar a determinados comportamientos y faltas de respeto hacia personas por motivos de orientación sexual, (y que son) incompatibles con una sociedad avanzada”, añadió. Según un estudio citado por la Asociación de Familias de Menores Transexuales en España, la tasa de intento de suicidio entre “los adultos transexuales a quienes se les negó su identidad en la infancia” es del 41 por ciento. Difundir su realidad era uno de los objetivos de su campaña de enero pasado, ante la que reaccionó ayer “Hazte Oír”.

Fuente: Emol.com – http://www.emol.com/noticias/