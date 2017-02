La Jurisdiccional Clorinda del Partido Justicialista recordará primer triunfo peronista

Al cumplirse 71 años del triunfo de la fórmula Perón – Quijano, en las elecciones presidenciales realizadas el 24 de febrero de 1946, el equipo político que conduce el Senador Nacional José Miguel Ángel Mayans realizará un acto recordatorio de tan significativo acontecimiento, conocido como el “primer triunfo peronista”.

El acto se llevará a cabo en la sede partidaria de avenida Belgrano y Las Piedras, este viernes a partir de las 20 horas y para ello se invita a toda la dirigencia partidaria y vecinos en general a participar del mismo.

Ese 24 de febrero de 1946, el Partido Laborista con la fórmula Perón- Quijano enfrentó a la fórmula Tamborini- Mosca de la Unión Democrática que estaba integrada por radicales, demócratas-progresistas, socialistas y comunistas, todos unidos en oposición a quién, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, se había preocupado por las necesidades de los trabajadores.

La posibilidad de que Perón ganara dichas elecciones llevó, a sus detractores y opositores, a realizar una despiadada campaña en su contra.

Los trabajadores, sin embargo, fueron a votar ese día haciendo caso a Perón, quien les había advertido: “El voto es un derecho inalienable del ciudadano y ha de defenderse con la vida, si es preciso. Se descuenta que algunos patrones urbanos y campesinos pondrán toda clase de obstáculos a sus trabajadores para evitar que voten. No concurra a ninguna fiesta a que inviten los patrones el día 23. Es necesario que se quede en casa, y el 24, bien temprano, tome las medidas para llegar a la mesa en que ha de votar. Recurra a la tropa del Ejército más próxima si alguien quiere presionarlo en ese sentido. Denuncie al expendedor de nafta que no le provea combustible. Evite todo incidente para impedir que lo detengan. No beba alcohol de ninguna especie el día 24. Si el patrón de la estancia, como lo han prometido algunos, le cierra las tranqueras con candado, rompa el candado o la tranquera o corte el alambrado y pase para cumplir con la Patria. Si el patrón lo lleva a votar, acepte y luego haga su voluntad en el cuarto oscuro. Si no hay automóviles ni camiones concurra a votar a pie, a caballo o en cualquier otra forma, pero no ceda ante nada”.

Los primeros cómputos fueron favorables a la Unión Democrática por lo cual la oposición se acercó a la sede del gobierno a felicitar a las autoridades por lo que ellos consideraban “la elección más limpia de la historia”.

Con el correr de los días, comenzó a llegar el aluvión de votos del interior que definían la elección nacional a favor del Partido Laborista.

La fórmula Perón-Quijano obtuvo finalmente el 56% de los votos emitidos mientras que la fórmula opositora había ganado solamente en cuatro provincias. El resto del país daba por primera vez un triunfo abrumador al coronel Juan Perón.

La historia democrática de la Argentina, determina que desde ese día el peronismo siempre llegó al gobierno de la Nación por el voto popular de la mayoría del pueblo argentino, sin proscripciones de personas ni de Partidos Políticos. También- la historia democrática argentina- marca que el general Perón ganó tres veces las elecciones nacionales presentándose para Presidente de la Nación y que en dos de ellas fue desalojado -luego- del gobierno por golpes de estado.

Desde la Jurisdiccional Clorinda expresaron que “esta fecha tiene un significado muy importante para el peronismo y es propicio año a año reunirse y conmemorarla cómo lo hacemos nosotros, juntandonos coordinadores, dirigentes, jóvenes, referentes sindicales, autoridades partidarias y representantes electos por el voto popular junto a nuestros vecinos y amigos que adhieren a este proyecto nacional y popular, cuya consigna siguen siendo la independencia económica, la soberanía política y la justicia social”

Por último, se reiteró la invitación a la reunión partidaria a llevarse a cabo el día de la fecha a partir de las 20 horas en la sede ubicada sobre avenida Belgrano y las Piedras.