CARTA DE LECTOR.

Pablo Lescano‎.

Hola espero puedan venir a ver el manejo de la gente de la salita del Primero De Mayo que encima que hay mucha gente para consultar especialmente en el área de pediatría sólo 15 personas se anotan y tenés que venir a estar 5 a 6 horas para alcanzar un turno y hay veces que no atiende porque A o B motivos.

El lunes espere 5 horas alcancé el turno y voy a consultar y la doctora no atiende porque tenía cosas que hacer y mi bebe que lleve hacia 3 meses que no le hacía control porque no alcanzaba el turno o la doctora hacia recorridos por gente irresponsable que no llevan a su hijo al control pero es a causa de esto que solo atiende 15 personas porque viene tarde y la obligación es que este las 4 horas por cobrar su sueldo.