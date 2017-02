ASÍ TRABAJAN EN FACEBOOK CONTRA EL GOBIERNO

El miércoles recibí en mensaje de PATRICIA PEREYRA, dándome instrucciones de lo que debo hacer contra el Gobierno Nacional, obviamente la mandé a pasear y me bloqueó, antes que pueda bloquearla yo.

Por: Ricardo Romano.



MIÉ 23:49

DIGAMOS BASTA A ESTE GOBIERNO*.

*¿Cuánto más vamos a esperar? *

*ES MOMENTO DE ABRIR LOS OJOS, SI ESTÁ DE ACUERDO CON QUE ESTO; DEBE TERMINAR ES MOMENTOS DE HACER ALGO POR TU PAÍS Y HACER HISTORIA*!!! NO

PERMITAMOS QUE LOS QUE TIENEN EL PODER MANEJEN NUESTRA VIDA¡¡¡

*TE ESPERAMOS EL DIA 28/02 DESDE LAS 17:00 PARA DECIR BASTA*

*DESDE CADA ESQUINA, CADA PLAZA, CADA RINCÓN DEL PAÍS, MOVIMIZATE CON TU FAMILIA* *HAGAMOS RUIDO, MUCHO RUIDO PARA QUE SE ENTIENDA QUE EL PUEBLO TIENE EL PODER Y NO LOS EMPRESARIOS Y LOS QUE SE ENRIQUECEN CON CORRUPCIÓN* *ELLOS NO TIENEN EL PODER SI NO EL PUEBLO QUE LUCHA*

*ES UN MOMENTO ÚNICO QUE PUEDE CAMBIAR LA HISTORIA DE NUESTRO PAÍS Y QUIERO QUE VOS FORMES PARTE*

😡 BASTA DE BAJA EN SUELDOS,

😡 BASTA DE AUMENTO DE CANASTA BASICA,

😡 BASTA DE VER NUESTRO HIJOS PASANDO HAMBRE.

😡 BASTA DE LA FALTA DE REMEDIOS E INSUMOS HOSPITALARIOS

😡 BASTA DE AUMENTOS DESCONTROLADOS EN LOS IMPUESTOS

😡BASTA DE SUELDOS MISERABLES

😡 BASTA DE QUE NO INFUNDEN MIEDO PARA QUE EL PUEBLO VUELVA A TENER

MIEDO.

😡 BASTA DE VER CÓMO LA EDUCACIÓN PÚBLICA SE LA ESTÁN DESTRUYENDO

LOS EMPRESARIOS.

*¡¡¡ MOVILIZATE CON TU REMERA NEGRA.!!!* 🙋🏻🙋🏻♂

EL PUEBLO ARGENTINO, DEBE TENER LIBERTAD DE EXPRECION.

*Compartir, copiar y pegar para que seamos más