MUJER QUE VIVE EN CONDICIONES EXTREMAS JUNTO A SUS DOS HIJOS PIDE AYUDA DE LA COMUNIDAD

Ramona, una mujer oriunda de Pirané que llegó hace pocos días a Formosa capital junto a sus dos hijos de 5 y 9 años pide ayuda a la comunidad ya que desde que llegó se encuentra viviendo a la intemperie en el sector de ladrillería del barrio El Porvenir con poca ropa y sin nada para comer, según manifestó a la Comunidad de Medios.

“El miércoles vine a este lugar, en el descampado, estamos durmiendo afuera, a la intemperie, vine acá porque me trajo mi cuñada, estoy sola, no tengo trabajo y como madre estoy sufriendo, no tengo parientes ni nadie para ir a pedirle siquiera un kilo de pan por mis hijos, no tengo nada”, dijo la mujer entre lágrimas.

Asimismo, aseguró que no posee ningún tipo de beneficio social, “no tengo ninguna ayuda, ni la asignación ni nada, mis hijos tienen documento, ellos iban a la escuela en el interior donde vivíamos y ahora los quiero mandar acá pero no conozco donde está la escuela y no tengo quien me acompañe para ir a preguntar si me pueden agarrar los chicos o no así empiezan el año”.

En relación a qué edad tienen los menores, la mujer detalló que “tengo dos nenes, uno de 5 y el otro de 9. Nosotros vivíamos en Pirané y por necesidad vinimos acá porque allá no teníamos nada, pero estamos peor, en este lugar tenemos agua porque me dio mi vecino, pero luz no tenemos”.

“De noche ponemos espiral para poder dormir de la cantidad de mosquitos que hay, un vecino me regaló un mosquitero que lavé para poder usarlo de noche y dormir”, dijo la mujer.

De la misma forma contó que necesita “de todo” ya que no posee nada pero que lo “más necesario es el alimento para los chicos, no tenemos nada para comer, estoy realmente muy triste y angustiada, no tengo nada para darles, no sé si voy a aguantar tanto, me duele el corazón porque estoy sufriendo demasiado”.

Contó además que tiene muchas ganas de trabajar “puedo hacer lavado, planchado y limpieza, pero otras cosas no porque no sé, quiero trabajar, voy por acá a pedir, pero me dijeron que después, pero necesito ahora”.

Quienes deseen colaborar pueden acercarse a la zona de ladrillería del barrio El Porvenir y buscar a la señora Ramona para entregar mercadería y todo tipo de ayuda.

Express Diario