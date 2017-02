MAGLIETTI CRITICÓ EL SEGUNDO “IMPUESTAZO” DE GILDO INSFRÁN

La diputada radical Antonella Maglietti se refirió a la reforma a la ley impositiva aprobada el 28 de diciembre pasado por el Frente para la Victoria (FpV) con el unánime rechazo de la oposición local, como “un impuestazo pocas veces visto en la historia de nuestra provincia, a contramano de lo que debe hacerse, de lo que quiere la gente y de lo que se está haciendo desde el gobierno nacional, que es bajar la presión impositiva”.

Advirtió la abogada que “no sólo se fijó un impuesto mínimo alto para peluquerías, canchas de fútbol, canchas de paddle, bares, restaurantes, boliches bailables, hoteles,- estos dos últimos ya tributan el 15 % de Ingresos Brutos, la alícuota más alta del país- e incluso para los puestos o stands transitorios -como los armados por estudiantes en ferias de fechas festivas-, que deberán afrontar un impuestazo de $200; además del 5,5% para venta de celulares y servicios de comunicaciones y un impuestazo de entre el 1,5% y el 3% sobre el valor de las operaciones de automóviles, motos y máquinas agrícolas.

Como si todos estos aumentos no fueran suficientes, ese mismo día de los inocentes, el 28 de diciembre, en forma silenciosa se aplicó un “segundo impuestazo” a través de la Resolución Nº047/2016 de la DGR Formosa, que elevó la Unidad Tributaria en un 40% de $25 a $35″.

“Es decir –advirtió la diputada Maglietti- que este segundo impuestazo elevó en un 40% todos los impuestos y tasas locales establecidas en el Código Fiscal. Esto significa que el impuesto inmobiliario, a los sellos, el impuesto al cheque, a las operaciones monetarias, entre muchos otros, aumentaron un 40%”.

En tal sentido, la legisladora cuestionó ¿Quieren que los negocios cierren? ¿Quieren más dependencia del Estado? ¿Quieren pisotear a los comerciantes para que no prosperen? ¿Cuánto de estos nuevos ingresos al erario público se traducirán en beneficios para que Formosa crezca?

¿O solo se utilizarán para el crecimiento del partido gobernante, casualmente en un año de campaña?

Al respecto, afirmó que “ya tenemos impuestos altísimos, ¿es necesario someter, una vez más, a los comerciantes y trabajadores? Todas estas medidas atentan directamente contra de la creación de puestos de trabajo genuinos en el sector privado y en contra del desarrollo económico de Formosa”.

Ejemplos

Antonella Maglietti entró en detalles y explicó que “este segundo impuestazo va tener muchísima incidencia en los pequeños productores primarios, pequeños comerciantes o las personas que desarrollan oficios (carpinteros, plomeros, pintores, peluqueros, enfermeros, modistas, etc.). Por ejemplo, un pequeño comerciante para inscribirse como proveedor de la provincia tiene que pagar 33 U.T., antes pagaba 33UT x $25=$825.-, a partir del segundo impuestazo pagará 33UT x $35 = $1.155”.

“Además, a veces los productores más pequeños al no contar con una estructura administrativa o un asesor contable permanente, incurren en errores formales o mínimas demoras en las presentaciones de las declaraciones. Ante estas situaciones, se aplican multas elevadísimas, confiscatorias considerando la capacidad económica, afectando a muchos contribuyentes”, detalló la legisladora.

En este contexto, describió que “hay muchos casos de pequeños productores primarios, radicados en el interior, que están exentos de Ingresos Brutos y su constancia de exención tiene una vigencia de dos años. Una vez finalizado el plazo, si no renuevan en forma inmediata, Rentas le aplicará una multa de 40 U.T. por cada mes, por el solo hecho de no renovar esa constancia; es decir, un productor que por problemas de salud o porque tenía su campo inundado no pudo ocuparse de inmediato y renovar la constancia, estará obligado a pagar una multa de $1.400 por cada mes que transcurra, es decir en un año por el simple hecho de no cumplir con una formalidad deberá pagar una multa de $ 16.800, una cifra exuberante y fuera del alcance de un pequeño productor desde todo punto de vista”.

De contramano

“Evidentemente, en Formosa vamos de contramano de lo que quiere la gente y debe hacerse para que la economía pueda crecer, como se está haciendo a nivel nacional, que es bajar la presión impositiva de modo serio y sustentable con la realidad económica. En cambio, en nuestra provincia por si fuera poca la dura realidad y las enormes carencias económicas, se aumenta la presión impositiva, suben los gastos para los comercios. Esto sumado a las tarifas por las que también van a culpar al gobierno nacional, cuando más de la mitad del costo final lo fija la provincia, es un combo letal para nuestro sector comercial”, concluyó la diputada Maglietti.