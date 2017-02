HOSPITAL DE PALO SANTO: DENUNCIAN MALA ATENCIÓN Y ABANDONO DE PERSONA

Olga Viera es nuera de un paciente de PAMI. Su suegro, un hombre mayor, con un ACV reciente, inmovilizado como secuela de este ataque, sufrió convulsiones y se agravó su estado de salud. La mujer solicita una ambulancia para su traslado, pero la respuesta con la que se encontró ha sido motivo de esta denuncia expuesta en contacto con Radio La Voz, donde manifestaba su gran desazón por lo vivido en estas últimas horas.

Olga Viera vive en Buenos Aires, desde allí se trasladó hasta Potrero Norte en estos últimos días, ya que en ese lugar del interior reside su suegro, un hombre mayor que padeció un ACV, razón por la cual tiene problemas motrices graves.

El martes por la tarde su suegro, inmovilizado como secuela de este ataque, sufrió convulsiones y se agravó su estado de salud. La mujer solicita una ambulancia para su traslado, pero la respuesta con la que se encontró ha sido motivo de esta denuncia expuesta ante nuestro medio.

“Mi suegro vive en Potrero Norte, junto con su familia. Yo vine de Buenos Aires para hacerme cargo, por pedido de mi marido, porque mis cuñados no lo hacían. Dejé mi casa, mis hijos, todo, para hacerme cargo de mi suegro. Acá me encuentro con que él hace dos meses padeció un ACV. Hablé con la Dra. Rosoli, que es su médica de cabecera y ella me da órdenes para que le haga estudios. Lo hice y lo sigo haciendo”.

“Ayer jueves volviendo de Formosa a Palo Santo mi cuñado me llama para contarme que mi suegro estaba con convulsiones, desesperada y preocupada voy al Hospital de Palo Santo y pido al enfermero una ambulancia, que se envié hasta Potrero Norte porque mi suegro se encontraba muy mal, a lo que este enfermero me contesta que debía ir a Potrero, de ahí a la Comisaria y que desde allí llamen a la ambulancia. Le contesté que eran más de 40 minutos hasta Potrero, que hasta ir, llegar y llamar se ponía en riesgo la vida de ese hombre. Y que no se podía esperar.

Pedí entonces hablar con la Directora del Hospital, quien justamente, me entero, era la médica de cabecera de mi suegro, la Dra. Rosoli.

Pedí entonces para hablar con ella. La esperé, ella sale y le comento lo que pasaba. Me contestó lo mismo, que desde Potrero Norte debían llamar para pedir la ambulancia, aun a sabiendas de que estaba en riesgo una vida”.