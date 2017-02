MACRI, SOBRE EL ACUERDO POR EL CORREO: “VOLVAMOS A FOJA CERO”

“No hay ningún hecho consolidado. No se condonó, no se pagó, no se cobró”, resaltó sobre la deuda del Grupo Macri por el Correo Argentino. También resaltó que las nuevas propuestas serán auditadas por la AGN. Y prometió un mecanismo para futuras controversias.

“Volvamos a foja cero”. El presidente Mauricio Macri resaltó hoy que el cuestionado acuerdo aceptado en principio por el Estado al Grupo Macri por una antigua deuda de cuando su familia administraba el Correo Argentino no fue ejecutado; aseguró que le pidió al ministro de comunicaciones, Oscar Aguad, que vuelva todo a cero y aplaudió que el Congreso aceptara que las eventuales nuevas propuestas sean revisadas por la Auditoría General de la Nación (AGN).

Sobre el correo, “se dijeron muchas cosas que no son verdad… ya estamos en un año electoral”, arrancó quejándose Macri en la conferencia de prensa que ofreció esta tarde en la Casa Rosada.

Lo siguiente que hizo fue resaltar la creación de un “fideicomiso ciego” para que administre sus propias inversiones y “reconocer” que “faltó algo” su parte porque no pensaron “un mecanismo para controversias comerciales como ésta”.

“He instruido a Aguad a que volvamos a foja cero. No hay ningún hecho consolidado. No se condonó, no se pagó, no se cobró. Todo esto está en la Justicia. Eso permite que yo le pidiera al ministro que volvamos a foja cero. Volvamos a la Justicia y digámosle: queremos un acuerdo integral de este problema”, apuntó el mandatario.

También saludó que, ante el pedido del Gobierno, el Congreso haya aceptado “que la AGN audite la propuesta que haga la Justicia y dé su visto y conforme” para que se pueda implementar, “instrumentando la mayor transparencia posible”.

“Queremos resolver algo que durante 14 años no se resolvió”, insistió, para volver a cargar responsabilidades sobre los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Como cierre del mismo tema, anunció que le pidió a la Oficina Anticorrupción y a un equipo de gente “que a partir de esto, para seguir fijando estándares nuevos, se fije un sistema por si hay futuros conflictos similares para que quede claro cómo se va a resolver”.