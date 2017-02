Estuvimos en el día de ayer con la responsable de la Fundación Mundo Sano, la señora Evangelina Aldama, quien nos transmitió las medidas y la actualidad sobre el dengue en nuestra ciudad.

Por: Ricardo Romano.

P: Bueno hay versiones sobre el dengue encontradas algunas dicen que no hay casos otros dicen de gente que se contagió del dengue en Formosa y yo creo que dicen que hay 7 casos, ¿qué puede decir?

R: Si realmente es muy factible que empiecen a aparecer los casos nosotros estamos alertando a la comunidad desde siempre para que tomen las medidas necesarias para evitar justamente el contagio, porque ahora recordemos que también tenemos el zika y la chikungunya, brote de fiebre amarilla en Brasil que son enfermedades que son transmitidos por el mismo vector que tenemos en la ciudad de Clorinda. Así que es muy probable que comiencen a aparecer los casos, nosotros no tenemos datos de casos, no manejamos cifras, pero si estamos en la temporada, tenemos casos en Paraguay y Brasil entonces realmente es una época del año que nosotros tenemos que extremar las medidas preventivas para evitar contagiarnos.

P: Nombraste cuatros enfermedades, fiebre amarilla, hay vacuna y el zika aparte del vector hay que cuidarse del sexo.

R: Tiene ese agregado de complicación que es una enfermedad transmitida sexualmente entonces hay que recordar otro componente de prevención, el uso de preservativo es lo único que hasta ahora tiene alta efectividad, tampoco es 100%.

P: Que novedades hay acá en la fundación que nos pueda contar y que le interese a la población

R: Nosotros estamos trabajando mucho este verano tenemos varios proyectos nuevos encaminados y pudimos hacer una alianza con la empresa Johnson, Otase Johnson a nivel nacional e internacional que nos ha facilitado primero talleres de prevención hicimos una capacitación y ahora nos ha donado una buena cantidad de productos para distribuir en la ciudad de Clorinda repelentes OFFS y los papelitos raid insecticida para distribuir en la comunidad y bueno en eso nos estamos abocando, y lo hacemos lentamente porque lo hacemos dentro del marco de nuestras actividades pero lo repartimos a medida que nos va llegando, agradecemos muchísimo porque sabemos el valor económico que tiene eso y como contribuye a que sea una medida más de control, no es la solución en absoluto pero es una medida más de control. Y aparte tenemos otros proyectos nuevos con el instituto de tecnología industrial estamos llevando a cabo en la ciudad de Clorinda así que realmente mucho trabajo en este verano.

P: Evangelina, yo quisiera que me confirme, yo no te diría que lo tengo

yo porque lógicamente los que fabrican repelente inclusive a veces desde el gobierno lo dan como una solución y para mi es una solución a medias más que en nuestra ciudad que vos te pones repelente y a los 10 o 15 minutos de transpirar no te queda nada, tiene que ser continuo o es una medida a medias

R: Es una medida más, lamentablemente con las enfermedades como chikungunya y el zika no es la solución definitiva. Como bien vos dijiste en nuestra zona hace mucho calor, uno sale a caminar se pone repelente, a las dos vueltas a la plaza hay que volver a retocarse en repelente, digamos porque con la transpiración ese producto no es efectivo. Esas medidas tenemos que tener cuidado, no es la única solución, en absoluto. Lo ideal sería que en la ciudad de Clorinda no hubiera enfermedades, pero todo es paliativo todo contribuye, no es que nada sirve, todo contribuye a que estemos menos expuestos a la enfermedad.

P: ¿Ustedes manejan índices?

R: Si, nosotros permanentemente estamos relevando los índices de infestación de la ciudad.

P: ¿Cuáles serían los actuales?

R: En realidad hay una tendencia que si uno toma un índice antes de las lluvias es un índice más bajo, y cuando uno visita esa misma zona después de las lluvias te da otros valores, nosotros estamos ahora por encima de los valores recomendados por la OMS. Esto es cíclico, también estamos viendo que por ejemplo en nuestros monitoreos en lugares donde los índices no son tan altos, pero si hay actividad de los mosquitos colocando sus huevos.

P: ¿Quiere agregar algo más?

R: Muchas gracias a usted por la visita siempre es muy importarte recomendar la comodidad de las medidas preventivas, tapar los tanques de agua, hoy escuche que no hay agua en toda la ciudad bueno eso es importante tapar el tanque donde cargamos agua si no tengo la tapa original bueno, tapar con algo. Con cuidar, taparlo y limpiarlo es suficiente para evitar criaderos.