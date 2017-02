MENSAJE PARA TODOS. COMPARTO UNA CARTA.

PARA LOS QUE NO ENTIENDEN PORQUE Y PARA QUE LUCHAMOS LOS DOCENTES.

Nilda Beatriz Patiño.

Quizás dirás que siempre lo mismo, que los docentes no queremos trabajar, que solo trabajamos cuatro horas (aunque en mi caso son ocho horas porque un solo sueldo no me alcanza, cabe aclarar que estos dos sueldos son miseria y tampoco me alcanza), que vamos hacer paro de nuevo y las clases no comenzarán por culpa nuestra dejando a un montón de alumnos sin clases. Pero este año, como otros, no se pelea solo por el sueldo sino también porque rebajaron el presupuesto en un 3%, cuestión que no sale en los medios. Eso implica la comida de mis alumnos, el mobiliario (bancos, sillas que nunca hay) y un montón de cosas más.

Así que si hago PARO no lo hago sólo por mi sueldo, a vos papá y mamá te digo, lo hago también por tu hijo. Cuando me va a pedir que le sirva un plato de comida y con la cabeza gacha tengo que decirle que no hay más, cuando falten sillas y tengo que perder tiempo de clases para buscar a otro salón, cuando tengo que reacomodar el salón porque hay sectores que se llueve, entonces te pido que luches conmigo por tu hijo, ya que somos los encargados de educarlo.