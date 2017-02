Dos madres han iniciado hace un tiempo una lucha para concientizar y hacer conocer esta rara enfermedad para que los niños que la sufren tengan una mejor calidad de vida.

Por: Ricardo Romano.

P: Me explican un poquito que es lo que piden, ¿cuál es su lucha?

R: Nosotros estamos haciendo una campaña de concientización a la vez estamos trabajando sobre una ley nacional que tenemos chicos con distrofia muscular.

P: ¿Ustedes tienen alguna protección del estado, de la obra social, algún tipo de contención?

R: Nuestro hijo tiene una pensión nacional y la obra social P.R.O.F.E. Y la verdad que no tenemos muchos recursos sobre esa obra social pero ahora con esta campaña que estamos haciendo estamos teniendo mucho apoyo por el ministerio de desarrollo humano de la provincia que nos están apoyando con esto, en caso de nuestros hijos que ya no podemos viajar con ellos para Buenos Aires, por eso estamos viendo y desde diciembre nos dieron un cómo te voy a decir, un OK para hacerle las consultas en el alta complejidad, a través de esto estamos trabajando sobre estos temas, nos dieron esa posibilidad y estamos teniendo mucho apoyo de la salud de acá de Clorinda.

P: Claro porque tener P.R.O.F.E. y tener nada es lo mismo.

R: Es así, y esta enfermedad tiene mucho gasto, mi hijo que toma medicamento por suerte después de mucha lucha la obra social me está reconociendo los medicamentos de mi hijo pero son los estudios y todas esas cosas que tenemos que hacerles en los hospitales y aca en Clorinda no se hacía pero ahora con la entrada al alta complejidad bastante bien tenemos casi todos los estudios en el alta complejidad.

Estamos invitando a la gente que quiera sumarse con nosotros hacemos una campaña este viernes, una campaña de concientización acerca de las enfermedades raras, que nos afectan a nosotros en la familia, en la plaza de la madre a las 9:00 vamos a juntarnos aca en la plaza a hacer un poco de ruido para que se sepa de esta enfermedad.