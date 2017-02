CARTA DE LECTOR.

Eduardo Zabala.

Perdón por mi ignorancia, ojalá alguien me pueda dilucidar algunas cuestiones: ¿cuál estaría siendo la función del subsecretario de lucha contra el narcotráfico? y ¿con qué aptitud y/o capacidad llego a ese cargo? Recuerdo sí que el Comisario General (r) Escobar fue Jefe de Policía, pero en su carrera jamás ha estado en una comisaría o dependencia parecida, vale decir no conoce mínimamente lo que es la realidad de la calle, del delito, los delincuentes, etc. Llego a tal a punto de desconocimiento que, en su cargo de Jefe de Policía, se enteró o tomó conocimiento por los medios periodísticos, de sendos allanamientos de Gendarmería en la ciudad de Formosa y de que su Jefe de Drogas Peligrosas estaba involucrado y después fue detenido por un caso de narcotráfico. ¿En manos de este personaje hoy está la “lucha contra el narcotráfico”?

OBSECUENCIA dirían por ahí algunos mal pensados. Ojalá funcione bien el wifi de la casa de Gobierno para que pueda ejercer como corresponde su cargo y enterarse al instante de los problemas de narcotráfico.