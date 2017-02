MUJER IMPLORA A LA JUSTICIA QUE IMPIDA QUE SU EX-PAREJA SIGA ACOSÁNDOLA

Los incidentes comenzaron hace casi tres años en la ciudad de Clorinda.

Hubo denuncias por violencia de género, lesiones, amenazas y hasta una orden de restricción. Ella hoy vive en Formosa, rehízo su vida, está casada y espera un bebé, pero el individuo sigue acosándola

Con el alma quebrada por la angustia y el dolor, con la voz temblorosa producto del llanto, la joven madre Andrea Elizabeth Telechea narró a La Mañana el calvario que viene padeciendo desde hace aproximadamente 3 años como consecuencia del accionar de quien fuera su pareja y padre de su pequeño hijo que, con violencia física, emocional y psicológica, no le permite vivir dignamente.

Todo comenzó en la ciudad de Clorinda donde, por aquel tiempo, vivía con quien era su pareja apodado “Marito”. Ella radicó denuncias por violencia de género, amenazas y lesiones; incluso obtuvo en su momento una orden de restricción para que ese individuo no se le acercara, pero nada de ello impidió que continúe con su accionar agresivo.

Andrea Telechea se acercó a esta Redacción con la intención de hacer pública su triste historia de vivir en carne propia la violencia de un hombre que no escatima artilugios para denigrarla y perjudicarla tanto a ella como a sus seres queridos y pedir que la justicia actúe “antes que me dañe a mí, a mi hijo, a mi bebé por nacer… a mis seres queridos… porque él no tiene nada que perder y busca destruirme”, aseguró.

Su historia

“Todo comenzó hace casi 3 años cuando sufrí golpes, amenazas, insultos. Quien era mi pareja, me denigró totalmente en la ciudad donde yo vivía. Yo soy de Clorinda y desde los 24 que estoy luchando con esto…siempre fue una relación enfermiza y como suele pasar, uno en principio ama a la persona con la que está, pero después se empieza a dar cuenta que el amor no es solo palabras, sino que también tienen que haber hecho y cuando me di cuenta que me alejaba de mi familia, de mis amigos, de mi propia persona… ya tenía un hijo con él (hoy el menor tiene 3 años). Yo lo dejé cuando mi hijo tenía un año y tres meses”, relató apesadumbrada.

Según comentó, nunca se opuso al contacto entre el menor y su progenitor y permitió que su expareja vaya a buscarlo al domicilio donde ella residía hasta que “él ya no toleró que yo tenga trabajo, que progrese, que tenga amigos… una vida y pasó que me golpeó, y tuve que escaparme del departamento donde fui a buscar a mi hijo porque él estaba en ese momento con él, vino la Policía y tal fue la agresión que tuve que recibir asistencia médica”.

Pero la violencia de este individuo no fue solo física sino que fue capaz de buscar destruir la imagen personal de esta joven mujer, madre de su hijo a través de las redes sociales e incluso llegando a “escribir en mi contra en la pared del supermercado donde yo trabajaba en Clorinda refiriéndose a mí con calificativos irreproducibles. Ahí fue cuando lo detuvieron porque estuvo escribiendo en las paredes y eso quedó filmado en las cámaras de seguridad del local. Se hicieron las denuncias correspondientes… yo lo denuncié en la Secretaría de la Mujer, para lo que vine a Formosa… en su momento quedó el caso en Clorinda pero hoy vivo en Formosa capital”.

Un nuevo inicio

Teniendo en cuenta todo lo que le tocó vivir en la fronteriza ciudad de Clorinda y buscando la oportunidad de rehacer su vida y resguardar su integridad física y emocional y la de su pequeño hijo decidió mudarse y vivir en Formosa Capital.

“Hoy vivo acá con mi hijo, es más, hoy estoy casada, tengo mi marido que me apoya muchísimo, pero hay veces que ya no se puede vivir así porque es tal la forma en la que nos afecta psicológicamente a mi familia, amigos y a mí, a la familia de mi esposo… Todos tenemos miedo de perder lo que construimos. Psicológicamente mi hijo está contenido porque la familia de mi esposo lo hace sentir amado y yo estoy embarazada, tengo 37 semanas de gestación y dentro de 10 días nacerá mi bebé”, dijo para agregar con la voz quebrada por el llanto:

“Traté de rehacer mi vida acá en Formosa pero realmente no puedo vivirla porque lamentablemente la obsesión de este hombre me siguió”.

Acoso

La ex-pareja de Telechea, de apodo “Marito”, utiliza actualmente las redes sociales a fin de desacreditarla, difamarla y agredirla. Según lo que relató la víctima de violencia, “él crea diferentes cuentas de Facebook con diferentes nombres de acuerdo a la edad a quien va dirigido. Publica fotos mías que son íntimas (en ropa interior) y otras que no son mías (desnudos) y las publica como que supuestamente soy yo. Insulta a la familia de mi marido a través de las redes sociales. Utilizó fotos mías para crear perfiles en sitios Web de citas, con mi foto y dando mi número telefónico realizó publicaciones ofreciendo servicios sexuales. Con todo esto lo que hace es volver a denigrarme. Pone mi nombre y mi apellido y hasta la foto de mi hijo que es lo que más me duele porque también es su hijo o sea que no tiene noción de amor por su hijo ni muestra conciencia del daño que le causa”, enfatizó.

Como Andrea tiene hoy su domicilio en esta ciudad gestionó que todas las denuncias hechas en la ciudad de Clorinda pasen a esta circunscripción judicial. “Eso fue lo que me recomendaron en la Secretaría de la Mujer donde recibí mucho apoyo y me brindaron el asesoramiento de una abogada con la que fui a tribunales para radicar la denuncia. Allí no me quisieron tomar la denuncia porque decían que ahora no hay un hecho violento y que como el acoso lo hace con nombres de otras personas, sin poner su nombre y apellido no pueden buscarlo me dijeron”, explicó Telechea.

Por todo lo que viene padeciendo desde hace casi 3 años, “hemos puesto cámaras de seguridad en mi casa, invertimos más que nada en seguridad para nosotros porque tenemos miedo que él, con tantas cosas malas que está haciendo sin lograr destruirme, busque dañarme a mí, a nuestro hijo y a mi hija por nacer, a mi marido. Digo esto porque ya en una oportunidad ingreso a la fuerza a la casa de mis padres… él no tiene nada que perder”, dijo entre lágrimas.

Pedido a la Justicia

Con lágrimas de impotencia, y con la voz entrecortada por la angustia Andrea Telechea consideró que “prácticamente para la justicia tiene que venir mi expareja, golpearme y si salgo viva debo hacer la denuncia y así lo buscarán y ahí recién me darán de nuevo la orden de restricción para que no se acerque y es todo lo que yo ya padecí

durante 2 años en Clorinda y es lo que ahora estoy padeciendo acá en Formosa, con la diferencia que acá por lo menos tengo el apoyo de la Secretaria de la Mujer donde me van guiando, tengo a mi familia que me apoya y da todo por mi porque están preocupados también y tienen miedo y yo temo también hasta de salir a la calle…tengo miedo de llevar al jardín a mi hijo, no tengo vida social, no salgo ni a tomar tereré en la vereda, no estoy en las redes sociales, solo mi teléfono que lo tiene mi familia, y los3 o 4 amigos que tengo y desde Clorinda las que eran mis compañeras de trabajo que me apoyan”.

La Mañana