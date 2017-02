REFERENTES DEL PRO CLORINDA FUERON CONTRATADOS POR CELAURO EN LA COMUNA.

Por Ricardo Romano.

Tuvimos acceso a información exclusiva que da cuenta de la contratación de varios referentes del PRO en el municipio de Clorinda a cargo de Manuel Celauro. La misma fue posible merced a convenios suscriptos con el gobierno nacional de Mauricio Macri.

Estos convenios, entre el municipio y la Oficina de Empleo dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, posibilitaron que varios referentes y miembros del PRO (partido político de Mauricio Macri) en Clorinda cuenten hoy con un sueldo mensual que les paga el municipio a cargo de Celauro. Uno de ellos, fue candidato a concejal por la lista de Cambiemos en las elecciones del año 2015 y se desempeña como prestatario del servicio de remis en el complejo habitacional de viviendas.

La idea de los convenios, que posibilitaron luego las contrataciones, no habría sido bien vistas por el anterior responsable de la Oficina de Empleo de la Comuna a quien Celauro no dudó en desplazar del cargo pese a ser uno de sus soldados, enviándolo a una asesoría en el Concejo Deliberante, presidida por su sobrino Ariel Caniza, dejando al frente de dicha oficina a una joven militante de la agrupación HNF, quien lógicamente obnubilada por la designación no se opondría como sí lo habría hecho su antecesor.

Estos convenios Nación – Municipio permiten la contratación, según una fuente muy confiable, de personas que a cambio de un salario mensual como empleados municipales deben realizar contraprestaciones que los referentes del PRO incluso no estarían realizando a la fecha, pese a que fueron contratados a partir del inicio de este año.

Celauro no da puntada sin hilo

Rápido como pocos, Celauro en sus varias reuniones con autoridades nacionales logró “acordar estrategias comunes entre su municipio y el gobierno de Macri”. Para ello firmó convenios que permiten, por un lado, al PRO, cumplir compromisos de otorgar sueldos a algunos de sus referentes y ex candidatos locales y, por otro lado, permite al mismo Celauro cumplir compromisos similares con miembros de la “Juventud Militante” de la agrupación HNF, una de ellas vinculada a un escándalo vergonzoso al quedar expuesta, en las redes sociales, en una supuesta relación amorosa con una de las principales autoridades del Legislativo Comunal.

Lo concreto, es que una vez más Celauro y el gobierno nacional dejan claro su “muy buena sintonía”. Esto no debería extrañar ya que desde la asunción misma de Macri, el municipio a cargo de Celauro primero recibió un millonario subsidio de cinco millones de pesos, luego donaciones de vehículos y maquinarias y ahora convenios que deberían ser para acceder al mundo laboral pero que en realidad son sueldos a cambio de favores políticos.

En este año electoral nuevamente surgen este tipo de acuerdos entre Manuel Celauro y el gobierno nacional de Mauricio Macri, que no hace más que mantener vigente la gran desconfianza en con quién finalmente jugará políticamente en estas elecciones legislativas el administrador de la comuna clorindense.

Por otra parte no sería la primera vez que Celauro traiciona al peronismo, ni al radicalismo, ya que solo es fiel y leal así mismo.