DIPUTADA MAGLIETTI PIDIÓ RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA FIJAR EL NUEVO CUADRO TARIFARIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Antonella Maglietti se refirió al posible incremento del cuadro tarifario para la energía eléctrica que tendrá que analizar el Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos de Formosa (EROSP). A su vez dejó en claro que sólo el 35% aumenta Nación y el resto lo hace la provincia, por ende, pidió responsabilidad social.

Primero, la legisladora provincial indicó que tienen entendido que el cuadro tarifario todavía no está definido, “este lo fija el EROSP, es decir, lo propone REFSA que es la empresa distribuidora y lo fija el Ente Regulador local, porque las tarifas eléctricas casi en un 75% dependen de las distribuidoras locales”.

“Para explicar un poco, la tarifa que todos pagamos, la boleta que nos llega a nuestros domicilios tiene distintos componentes uno de ellos es lo que cuesta generar la energía, ese costo es el que regula la Nación porque es un costo que es el mismo para todo el país, que hay una generación de energía que se distribuye en las provincias; el costo de generación que es solamente el 30% de la tarifa final que nosotros pagamos aumentó a nivel nacional un 35% desde el 1 de febrero, en base a eso las distribuidoras locales en nuestro caso REFSA tiene que fijar su valor de distribución, es decir, lo que le cuesta llevar la energía a la casa de cada uno de los usuarios, ese costo ellos hicieron un anuncio que va a aumentar en casi un 80%, pero eso depende de REFSA y

del EROSP es decir de la provincia”; explicó. Aunque aclaró que todavía no han comunicado ningún cuadro tarifario definido.

Expuso asimismo que “de ese 80% un 35% aumenta Nación y el resto la provincia”.

Seguidamente recordó que el año pasado propusieron que el Estado provincial subsidie una parte de la tarifa, porque existe una ley a nivel provincial donde destinan fondos del presupuesto para ello. Y explicó: “en Formosa estamos atrasados a nivel energético, todavía no contamos con un gasoducto y venimos con años de déficit energético; somos electro dependientes y tenemos una partida presupuestaria que se puede destinar a subsidiar una parte de la tarifa final pero sin embargo hace poco leí que no se iba a subsidiar la tarifa y bueno a nivel nacional estamos en emergencia energética entonces se está trabajando para que el país pueda volver a autoabastecerse en materia energética y mejorar el servicio de energía, eso aumentó nada más que el 35, esperamos que la provincia pueda ser solidaria con los vecinos y que el aumento no sea tan alto porque en estos momentos con un incremento alto, sumado al aumento que tuvimos anteriormente en la provincia que fue un aumento absolutamente distorsivo sobre todo para los comerciantes y que va a afectar mucho su actividad un tarifazo energético va a afectarlos mucho mas y eso es un problema porque lo que queremos en Formosa es generar trabajo y empezar a crecer”.

Maglietti señaló que “sumar este tarifazo a la inflación de este año para Formosa es responsabilidad y decisión del Gobierno provincial; el valor de distribución lo fija la provincia; lo mismo lo demás, creemos que es un costo alto y pedimos responsabilidad social para fijarlo en un monto menor”.

“El EROSP es quien tiene la responsabilidad de fijar una tarifa acorde a la capacidad de los usuarios porque tenemos que entender que la energía es un servicio público, y tiene que tener un costo razonable para el usuario, no pueden ser tan altos”, insistió.

Consultada por el aumento en las tarifas el año pasado, recordó que “hay una parte de los subsidios que se quitó a nivel nacional porque estamos en emergencia, pero eso era solamente el 30%, es decir, es una parte muy chica de la tarifa final que paga el usuario el resto es valor de distribución que es lo que cobra REFSA; a nivel local es que se decide cuál es la tarifa que pagan los usuarios de esa provincia”.

“Si hay usuarios que reducen un 10 o 20% su consumo eléctrico respecto al año anterior va a tener esa misma reducción en su factura, se le va a achicar en un porcentaje su facturación final, si la gente reduce el consumo se le va a reducir drásticamente el costo de su factura”, finalizó la diputada.