ACTITUD NACIONAL Y POPULAR.

Por: Ricardo Romano.

El concejal Ariel Caniza, está como intendente interino porque Celauro se fue ocho días nuevamente, de vacaciones.

Hoy, el intendente interino salió a recorrer las calles para ver cómo estaba toda la ciudad inundada, al parecer lo cuidan para que no se moje ni se resfríe. No tiene vergüenza, el mismo podría llevar el paraguas, no hacérselo llevar, esta actitud no es de un tipo que dice ser parte de un movimiento nacional y popular, ni tan siquiera es la actitud de un político, es la actitud de un capanga pianta votos.