SEÑOR HUGO RODRIGUEZ

El señor Rodríguez que se gana la vida como vendedor ambulante, vendiendo globos y algodón de azúcar nos decía:

“Resulta que aquí cada día el pueblo de Clorinda está cada vez más oprimido porque tenemos autoridades como el Sr Celauro que es un persecutor de la clase obrera porque esa es la verdad, es persecutor de la clase obrera, es un dictador totalmente enajeno a la realidad de Clorinda, es un tipo que no tiene consideración por la clase obrera, persigue a la gente con las motos, ahora a los vendedores ambulantes los tiene totalmente oprimidos porque ahora aplico un como arancel para poder tener venta ambulante que equivale a $200 y resulta que el Sr como haciendo una gran oferta te lo hace a $150 por día, esa plata para un vendedor ambulante que está ganando el mango como puede, yo creo que es alevoso lo que hace”.

“Resulta que este Sr no tiene miramiento, yo soy un perseguido por él, yo vendo algodón dulce y globos, que no sé a quién puede le molestar, no me deja entrar a la plaza porque dice que es exclusivamente para la gente, ¿nosotros que somos?

En todas las plazas del país se venden globos y algodones de azúcar.

Yo creo que Hombre Formoseño en las próximas elecciones se va a ir diluyendo totalmente porque no quiere dar espacio a otra persona, este tipo es yo yo yo y nada más. no les da participación a sus dirigentes, está totalmente loco. Porque todas las cosas que está haciendo es en contra de su agrupación porque con eso la gente no les va a votar ni a él ni a nadie, entonces está hundiendo a sus dirigentes, no los deja crecer. Él hablaba de Mayans, que era un dictador, pero resulta que al final de cuenta el terminó siendo el verdadero dictador, con los gobiernos de Mayans siempre hubo libertad para trabajar”.

“Yo dejé de hacer política porque esta gente ninguna sirve entonces evito, vivo de lo que hago. Venta ambulante, y trato de vivir lo mejor posible, pero con esta gente no se puede vivir porque te priva la libertad de poder trabajar, yo no pido que me regalen nada, solo pido que me dejen trabajar, tengo hijos estudiando, y este tipo me está coartando la libertad de trabajo”.

“Le está errando a la jugada a todo, y creo que hombre formoseño tiene muy poca vida porque esta gente es Manuel Celauro, en fin, está acabando con su movimiento”.