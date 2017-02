EFECTIVOS DE DROGAS PELIGROSAS RECUPERARON UN VEHÍCULO DE ALTA GAMA CON PEDIDO DE SECUESTRO

En la mañana del viernes, efectivos de la delegación de Drogas Peligrosas de la ciudad de Clorinda realizaron el secuestro preventivo de un vehículo de alta gama.

Todo se habría iniciado por una tarea de averiguaciones que se vienen encarando hace semanas en torno a vehículos que fueran sustraídos en Capital federal, por ese motivo ya fueron secuestrados ocho vehículos en Clorinda y dando continuidad a las averiguaciones se pudo saber que esta camioneta marca Jeep modelo Grand Cherokee Limited tenía pedido de secuestro en Buenos Aires, a raíz de eso se encaró un seguimiento del vehículo y se logró detuviera la marcha sobre la calle Soldado Argentino, allí tras descender la persona que lo conducía se le habría solicitado las documentaciones del vehículo que señaló no tenerlas y esgrimiendo un motivo que no trascendió aunque en definitivas no contaba con documentaciones de dicho vehículo por lo cual se procedió a verificar más intensamente este rodado y posteriormente su Señoría dictaminó que se secuestrara este rodado para dar continuidad a las averiguaciones.

En tanto que la persona que conducía en ese momento el vehículo fue demorada para averiguaciones y que aportara datos respecto a la investigación que se lleva adelante, vale agregar que el trabajo encarado por personal de Drogas Peligrosas también contó con el apoyo de efectivos uniformados del Comando radioeléctrico Policial y del área de Criminalística que llevaron adelante diversas verificaciones que estarán adjuntadas a la causa que se inicia en torno a esta investigación.