RUIDOSA MANIFESTACIÓN FRENTE AL JUZGADO DE MENORES DE CLORINDA

Una mujer demanda la restitución de su hija menor de 3 años. La protesta fue realizada con pancartas y una batucada.

Una joven madre de 24 años encabezó este jueves una ruidosa protesta acompañada por activistas del Movimiento Social “Darío Santillán”, frente al Juzgado de Menores de la ciudad de Clorinda.

La mujer demanda la restitución de su hija menor de 3 años, actualmente con su padre, mediante un acuerdo al que había arribado la pareja hace cuestión de un año, según expresó la reclamante.

“Mi hija no está recibiendo el cuidado debido. Sé que me necesita por lo que pido a la Justicia que me la entreguen en guarda. Mi pequeña va estar mucho mejor bajo mis cuidados. Por eso estoy reclamando y agradezco a la gente que vino a acompañarme”, expresó ante los medios.

La protesta fue realizada con pancartas y una batucada. La joven madre está a la espera de una respuesta a su reclamo, según expresó.

La Mañana