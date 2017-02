A MACRI SENCILLAMENTE NO LE IMPORTA LA UCR.

Por: Ricardo Alfonsín.

Parece que el PRO, queridos amigos, no entiende una cosa y se olvida de otra. No entiende que Gómez Centurión no es funcionario del PRO, sino de Cambiemos. Y olvida que en Cambiemos está la Unión Cívica Radical, o sencillamente no le importa. No le importa la UCR (ni los hombres del partido que lucharon con valor cívico y físico por la democracia, entre otros, Ricardo Gil Lavedra, Julio Strassera, Santiago López, Daniel Salvador)

Lo más grave es que desde mi partido son pocas las voces que se empeñan en hacer entender y recordar esto. No fue este el compromiso de Gualeguaychú.