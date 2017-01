BASTA DE INSEGURIDAD DE INJUSTICIA Y DE IMPUNIDAD.

Nosotros que sufrimos la inseguridad, nosotros que padecemos la injusticia, nosotros que sufrimos la impunidad y la volvemos a padecer en cada nuevo caso que sigue sucediendo, nos unimos para que a vos no te pase, lo que nos pasó a nosotros, porque creemos que esto puede y debe mejorar, por una Clorinda mejor para nuestros hijos para vos para todos.

Para que no pase te convocamos el 1 de febrero a la 9na gran concentración y marcha Plaza Eva Perón 20 has. La gente de pie seguiremos luchando para que ningún caso quede impune. CONCENTRACIÓN Y MARCHA PACIFICA… Daniel, Ever, Cinthia y Marinela no están solos.