LUIS BARRIONUEVO: “EL FINADO NÉSTOR LES DABA TROMPADAS A LOS SECRETARIOS”

Durante una charla en el programa de Mirtha Legrand sobre el audio entre la ex presidenta y Oscar Parrilli, el gremialista aseguró que el maltrato de ella hacia sus empleados era naturalEl sindicalista lanzó una fuerte acusación contra el ex presidente Néstor Kirchner al hablar en la mesa de Mirtha Legrand sobre el polémico audio que se difundió en el que Cristina Kirchner se refiere a Oscar Parrilli , ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, como “pelotudo” y lo manda a “laburar”.

“El finado Néstor no sólo maltrataba a los secretarios, les daba trompadas”, dijo Barrionuevo. Por su parte, el fiscal José María Campagnoli agregó sobre la ex presidenta: “Si al jefe de Inteligencia lo trataba así, ¿qué nos queda?”.

Pese a esto, Campagnoli no justificó la grabación de la llamada.

“Solamente un audio es legal cuando lo ordena un juez, pero en nuestro país no sería la primera vez que los servicios de inteligencia espían a los ciudadanos. No hay ningún juez que haya ordenado una escucha de la ex presidenta y del jefe de Servicios de Inteligencia”, señaló.