OTRO COMERCIO INTIMADO POR EL MUNICIPIO

El señor Sergio Fariñas hijo del propietario de la parrilla, al que le llegó la intimación de parte de la municipalidad hizo duras declaraciones.

Por: Ricardo Romano.

“El señor intendente Manuel Celauro nos está queriendo desalojar porque no nos dan una explicación lógica del porqué, mi viejo esta con un ACV en Buenos Aires con tratamiento de ACV y esta grave, y este es el único medio que tiene para subsistir, el único trabajo que tenemos para mandarle plata a el porque los remedios salen muy caros inclusive tuvimos que cerrar un tiempito porque nos quedamos sin fondo”.

“Mi papa esta hace 30 años, primero se puso maño, papucho, después se puso mi papa y después la verdulera de acá al lado y después todo lo otro y no entiendo porque a nosotros nos llega la notificación y a todos los de enfrente no le llega la notificación, hay privilegios por lo que se ve, supuestamente el espacio verde en vereda no se puede hacer y el copetín quiero más hizo 2 baños con un olor nauseabundo, y ahí porque no dicen nada. El profesor Céspedes tiene semejante garaje en espacio verde, lele Vázquez construyo en su vereda, acá tiene a la señora de Silva tiene un garaje en la vereda, ¿porque a ellos no le notifican? Lo que pasa es que seguro están acomodados con Celauro, Abel Silva por ejemplo trabaja con Celauro, rompen las pelotas a la gente que tiene ganas de trabajar y ganas de subsistir.

P: ¿A ustedes le llego a una orden de desalojo o de demolición?

R: Nos llegó una notificación para hacer una mediación para ver a qué acuerdo llegamos, pero sé que no va a haber acuerdo porque Celauro y su gente no tienen palabra, te dicen una cosa y después aparecen con otra cosa.

P: ¿Usted va a presentar lucha, a la señora de al lado también le dijeron?

R: Si a ella también le dijeron porque se va a demoler todo porque según lo que comenta la gente quieren hacer una placita, quieren ocupar el espacio verde. Pero inspección urbana me dijeron que tapa la visión, no sé qué visión tapa porque del local de mi papa al pavimento hay 10mts.