“LA TAREA AHORA ES PENSAR COMO DESARROLLAR EN EL PAÍS LA PRODUCCIÓN EN ZONAS SEMIÁRIDAS”

El ministro de Agroindustria de la nación Ricardo Buryaile, señaló que “lo más importante viene a partir de ahora las políticas que apliquemos a partir de las conclusiones que nos dé el INTA y es una tarea de estado pensar cómo vamos a desarrollar en el país la producción en zonas semiáridas”, durante la inauguración oficial de la estación experimental de dicho organismo nacional en Ingeniero Juárez.

Durante su alocución indicó: “A nadie escapa que nuestro país está viviendo vaivenes climáticos que nos tienen a los funcionarios de incendios a inundaciones , de inundación a sequía casi en el mismo tiempo esto nos obliga a quienes hacemos las políticas y a quienes hacemos la producción a pensar a sostener políticas amigables con el medio ambiente , esto quiere decir que nosotros tenemos que pensar con proyección de futuro, que tenemos que desarrollar en base a lo que hoy preocupa a la sociedad , como hacemos par ano complicar aún más la atmosfera con la que estamos viviendo.”

“Por lo tanto yo señor gobernador le agradezco mucho de verdad, y si me permite la confianza te tuteo, te agradezco mucho que estés acá y de la importancia que significa una política en la que seguramente en muchas cosas no vamos a estar de acuerdo, pero en esto sí y en la caballerosidad de respetar las diferencias y de estar uno al lado del otro, pensando cómo hacemos para hacer una Formosa y un país mucho más grande”, precisó.

Hizo propicia la oportunidad “para hacer extensivo el saludo del presidente de la República a cada uno de ustedes, iba a venir, yo se lo había pedido pero no pudo venir porque tenía compromisos”, tras lo cual resaltó que en el país “hay hoy leyes que promueven el desarrollo y la veo a mi ex colega, Graciela de la Rosa, que promueven el desarrollo de la ganadería en zonas semiáridas y a partir de la información que seguramente tenemos acá, en el INTA vamos a ser puntales en la zona porque esa ganadería semiárida abarca tres departamentos en la provincia, Bermejo, Matacos y Ramón Lista y tiene un presupuesto de cien millones de pesos y ese presupuesto es facultad de este ministro y de esta nación poder asignar a los proyectos productivos que quepan en esta zona, que sin dudas tenemos mucho para desarrollar, ganadería caprina, ganadería vacuna y creo que es nuestro deber y nuestra obligación.”

“Como integrante del gobierno nacional me siento muy honrado como formoseño de estar hoy en ingeniero Juárez y decirles que me siento profundamente comprometido con mi provincia y esa es la razón por la que se demoró la inauguración de esta estación experimental porque no quería estar ausente”, resaltó.

Finalmente, el formoseño ministro de Agroindustria de la nación enfatizó: “El mundo que se presenta no es un mundo fácil y es cada vez más complicado entre políticas proteccionistas en algunos casos como estamos viendo hoy y políticas con indefiniciones en otros proteccionismo en cuanto a producción es lo de menos, cada uno podrá decidir qué es lo que se plantea, lo que me preocupa es que a veces nuestra sociedad no tengamos esa valoración de respetar y espero que eso no vuelva a suceder una división entre quienes pensamos distinto.”