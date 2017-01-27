DECRETO 68/2017 PEN COMISION DE FRONTERAS

Posted on 27 enero, 2017 1:47 am by Ricardo Romano

PODER EJECUTIVO NACIONAL

DECRETO N° 68/2017

SE CREA LA COMISIóN NACIONAL DE FRONTERAS COMO ORGANISMO REGULADOR Y COORDINADOR DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PASOS INTERNACIONALES Y CENTROS DE FRONTERA, A FIN DE ARMONIZAR SU FUNCIONAMIENTO DESDE UNA PERSPECTIVA INTERMINISTERIAL QUE AUMENTE LA INTEGRACIóN FRONTERIZA, FACILITE EL TRáNSITO DE PERSONAS, AGILICE EL COMERCIO INTERNACIONAL Y PREVENGA EL DELITO TRANSNACIONAL.

                       ALEJO CARDOZO

     AGENTE DE TRANSPORTE ADUANERO-AGENTE MARíTIMO

OFICINAS Y CENTROS OPERATIVOS:

PUERTO PILCOMAYO Y PUERTO COLONIA CANO: 03718-428085- CELULAR 3718 62 62
60

alejo@clorinda-fsa.com.ar –  agenciapilcomayo@hotmail.com

PUENTE LOYOLA: 03718-427287 / 429600

acpilcomayo@hotmail.comacpilcomayo@clorinda-fsa.com.ar

3610- CLORINDA (FSA) ARGENTINA