DECRETO 68/2017 PEN COMISION DE FRONTERAS
PODER EJECUTIVO NACIONAL
DECRETO N° 68/2017
SE CREA LA COMISIóN NACIONAL DE FRONTERAS COMO ORGANISMO REGULADOR Y COORDINADOR DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PASOS INTERNACIONALES Y CENTROS DE FRONTERA, A FIN DE ARMONIZAR SU FUNCIONAMIENTO DESDE UNA PERSPECTIVA INTERMINISTERIAL QUE AUMENTE LA INTEGRACIóN FRONTERIZA, FACILITE EL TRáNSITO DE PERSONAS, AGILICE EL COMERCIO INTERNACIONAL Y PREVENGA EL DELITO TRANSNACIONAL.
ALEJO CARDOZO
AGENTE DE TRANSPORTE ADUANERO-AGENTE MARíTIMO
OFICINAS Y CENTROS OPERATIVOS:
PUERTO PILCOMAYO Y PUERTO COLONIA CANO: 03718-428085- CELULAR 3718 62 62
60
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PUENTE LOYOLA: 03718-427287 / 429600
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3610- CLORINDA (FSA) ARGENTINA