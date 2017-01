ALEJANDRA BONTECUEFF MINEFF

La directora de Epidemiologia de la provincia en el marco de una charla de capacitación en nuestra ciudad nos relataba sobre el tema.

Por: Ricardo Romano.

P: ¿Me puede decir básicamente esta reunión, este consejo a que se dedica específicamente?

R: En realidad lo que estamos haciendo es refrescando lo que es el circuito de trabajo para el control de enfermedades transmitidas por mosquitos fundamentalmente zika dengue y chikungunya y ahora también fiebre amarilla que está en brote en Brasil así que lo que estamos haciendo es refrescando esto hablo un poco de zika que es una enfermedad que necesitamos conocer porque es una enfermedad que está en Paraguay hay un brote importante en Brasil ya hubo casos en Argentina, en la provincia de Formosa no hay casos de zika ni chikungunya entonces lo que necesitamos es reforzar la vigilancia al estar en una zona límite con Paraguay, en ir y venir tanta gente necesitamos justamente que nuestro sistema de salud sobre todo en zonas de frontera bastante atento a todo lo que pudiera acontecer.

P: ¿Estamos en una situación bastante difícil?

R: En Clorinda la situación está controlada, lo que estamos haciendo es refrescando la notificación porque lo que necesitamos es que justamente todos aquellos pacientes febriles se pueda sospechar esta enfermedad, tomar muestra y enviar esa es la forma que vamos a poder notificar los casos es importante el control de los índices es fundamental porque es nuestra forma de vigilar que no esté incrementándose el vector de la enfermedad así que es fundamental por eso es que hay que reforzar todo el tiempo las factibilidades en la comunidad, descacharrizado limpieza de los patios el uso de repelente fundamental y bueno en este momento el control de los embarazos, la protección de la embaraza porque el riesgo del zika que se trasmite por el mismo mosquito del dengue justamente es una enfermedad que afecta a lo que es él bebe en gestación y provoca complicaciones serias como son microcefalias, abortos, muertes fetales y demás entonces lo que se les pide a las embarazadas sobre todo que usen protección que en lo posible no viajen a zonas endémicas (Paraguay, Brasil) y fundamentalmente protección y los que tienen zika también es una enfermedad de contagio sexual.

P: Doctora, la lucha contra estas endemias es del director de la comunidad yo no gano nada con tener mi patio limpio, descacharrizado, cuando el municipio no descacharriza, por ejemplo. O las plazas usted puede recorrer y hay grandes espejos de aguas estancadas en fuentes que no funcionan y son grandes criaderos de mosquitos también, esto tiene que arrancar desde la cabeza que es el municipio, ¿no?

R: Lo que nosotros conocemos es que hay un equipo de vectores y zoonosis que lo viene realizando en la comunidad de acuerdo a cada sospechoso se acercan y hacen las medidas de prevención en el domicilio en cada caso sospechoso, y tiene razón es una responsabilidad de todos, de la comuna y de los vecinos, no solo de uno u otro. No sirve de nada salir a caminar la comunidad y que no nos dejen deschacharrizar entregan medidas de prevención si es que no nos abren las puertas, si un vecino es limpio y cuida su patio su casa y a su familia y el de al lado no lo hace, no nos sirven.

P: Claro yo me refiero al descacharrizado en patios baldíos y demás.

R: Si, es un problema y espero que haya una solución de parte de los que se encargan de ello.