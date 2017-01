SOBRE LA ATENCIÓN MÉDICA A EXTRANJEROS

Las aguas están divididas por que de un lado están los que sostienen que la atención médica gratuita que se les brinda a los extranjeros en nuestro país debería seguir siendo gratis y del otro los que creen que habría que cobrarles un canon de la misma manera que se hace en otros países.

Y es que, si usted va a Bolivia, por citar un solo país hermano, y tiene la desgracia de sufrir algún inconveniente físico y necesita atención médica, en cualquier centro de salud le “cobraran” por atenderlo.

Como no existen convenios de reciprocidad relacionados con la salud donde por ejemplo si Argentina y Bolivia subscribieran uno mediante el cual se establece que ciudadanos bolivianos podrán ser atendidos en forma gratuita en centros de salud en Argentina y a su vez a ciudadanos argentinos los atenderían también gratis en Bolivia, la balanza está desequilibrada.

Surge entonces la pregunta ¿Está bien atender a un extranjero gratis en centros de salud con recursos que salen de los impuestos que pagan los argentinos?

Y la respuesta es compleja, ya que por un lado no se puede abandonar a una persona que requiere de atención médica por más que sea un extranjero ilegal y por el otro si un argentino en Bolivia no tiene dinero, no será atendido en un centro de salud boliviano.

Preparamos una encuesta donde te preguntamos si ¿Se debería cobrar la atención médica a extranjeros?