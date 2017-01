SE LEVANTÓ EL CORTE DE LA RUTA NACIONAL 11

Alrededor de las has. 13 de ayer se levantó el corte, con la promesa de parte del municipio que los proveerían de agua para beber. A últimas horas de ayer hablamos con vecinos y nos dijeron que la municipalidad estaba repartiendo agua de acuerdo a lo acordado. Como siempre, Celauro cedió otra vez solo ante la presión popular, demostrando nuevamente que el pueblo y la paz social poco le interesa.

Por: Ricardo Romano.

Minutos antes de levantar el corte hablamos con la señora María Laura Valdez, que nos contaba las penurias y engaños a los que son sometidos.

¿Van a levantar el corte?

– Si, vamos a levantar el corte con el compromiso de que tienen que traer agua casa por casa, llenando todos los tanques y los baldes.

¿El compromiso quien lo tomo?

– Walter Martínez, él va a venir a coordinar con la gente que esta acá en el corte.

¿Hace cuánto que están sin agua?

– Hace dos meses y medio más o menos.

¿Qué agua toman?

– Compramos agua mineral para tomar, traemos agua del río ya que estoy al borde de él.

Es toda una historia ¿No?

– Si, esto viene de hace rato, no es de ahora nada más y la gente está cansada. La gente está teniendo vómito, diarrea, dolor de estómago todos, la gente grande y los chicos.

¿Y si no les cumple mañana?

– Deberían cumplir y si no lo hacen volvemos a cortar.

Entonces hace dos meses que no tienen agua- Si, dos meses que no tenemos agua, inclusive hay gente que hace tres meses que no tiene. Nuestro compromiso es que vamos a cortar y ellos se comprometen a traer el agua, en largar el agua, nunca lo hacen y nosotros estamos cansados. Finalizó