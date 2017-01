NO HABRÁ CONCENTRACIÓN HOY, LA PRÓXIMA SERÁ EL PRÓXIMO 01 DE FEBRERO

#LuchemosxNuestrasVictimas.

Sabemos que Ever y Cinthia están en el cielo, en el mejor lugar, donde están los Ángeles y junto a ellos muchas otras víctimas…

Nuestra misión acá en la tierra es que Díaz, sea juzgado y condenado según la ley.

Las imágenes hablan por sí solas. Un Mercedes Benz que iba a alta velocidad, no freno y cruzó. La total impunidad de su conductor que no midió las consecuencias y que salió ileso, sin ningún rasguño.

La inhumanidad queda visible en el triste vídeo y según los testigos, cuando sale de su Mercedes que se convirtió en un fatal arma y no fue capaz de auxiliar a E ver que aún se encontraba con vida y agonizaba falleciendo finalmente 14 días después de ser primeramente abandonado x Díaz y por segunda vez abandonado por un estado ausente así de lamentable

¡No vamos a dejar de gritar ASESINO, ASESINO, ASESINO!!!! HASTA QUE CUMPLAS TU RESPONSABILIDAD EN LA CARCEL….

¡BASTA DE BENEFICIOS!!!

Tras ocho semanas de lucha incansable de concentraciones iniciando con #UnaVelaxCinthia y en el trayecto de los distintos miércoles que fuimos pasando se unieron otras familias que perdieron a seres queridos en similares circunstancias damos aviso a la ciudadanía en general que no haremos ninguna concentración pacífica este miércoles no nos hemos cansado ni hemos bajado los brazos nos estamos organizando para la gran concentración del próximo 01 de febrero en la q estaremos clamando justicia por Ever por Cinthia por Daniel por Marinela y por tantas otras víctimas que quieren alzar la voz para que seamos escuchados. Atentos al seguimiento de los diferentes casos una vez culminada la feria judicial. En la semana anunciaremos el horario y lugar de concentración del 01/02. JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIABesos al cielo a nuestras víctimas.

Ramón Filliez