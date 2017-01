SE LE CAYÓ OTRO MILITANTE A BURYAILE

“Me canse háganle cambio de domicilio a esas personas y póngalas de candidatos o si no traigan de Formosa y postúlense ustedes”.

Por: Ricardo Romano.

Miguel Ángel Giménez, es un militante radical que responde al ministro macrista Ricardo Buryaile, pasible candidato por el espacio que lidera Buryaile, virtualmente deja la política según lo que manifiesta en Facebook, cansado del manejo o desmanejo que Buryaile da a su gestión en Clorinda. A continuación, el relato de Giménez:

“¡Buenas Tardes! Nunca me tome el tiempo de escribir palabras en Facebook pero hace un rato vuelvo de Luque y estoy re CALIENTE porque estos personales nuevos de migraciones agrandados soberbios e irrespetuosos como todo típico porteño te quieren tomar como si no sabes lo que tenés que hacer encima no son suficientes capaces de tomarse la molestia de fijarse de donde sos y así le podes decir que como yo hay demasiados que trabaja de los dos lados o que tenés negocios de ambos países y que es un embole sacar todos los días el permiso y el gobierno no toma las cosas para mejorar desde hace años que migración paraguaya te dan permiso por 90 días y de este lado te lo sacan. Antes no había problema ahora están estos porteños agrandados y encima este pedazo de imbécil de Recalde que es uno más de ellos que solo es de Formosa y creo que nació en Palermo y para colmo no termina ahí en la aduana nuevamente gente porteña y pedante

diciéndome que hay que revisar todo porque puedo llevar algo pero porque no se van a cag….. boludos nací y me creó en el porteño que está al lado de la aduana y todos los que trabajan allí como paseros son mis conocidos creen que voy hacer tan estúpido de llevar una compra por la aduana tontos. Y esto fue lo que rebalsó el base muchos años laburando en mi partido para acompañar a este modelo unitario y con líderes políticos que solo te manosean y no te dan nada incluso te faltan el respeto de traer gente de otros lados en migraciones en aduana y en Anses…. me canse háganle cambio de domicilio a esas personas y póngalas de candidatos o si no traigan de Formosa y postúlense ustedes. ME RETIRO DE LA POLÍTICA HASTA QUE VENGA ALGUIEN Y VALORE EL ESFUERZO DE UNO”.