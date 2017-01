CLAUSURARON LA ROTISERÍA LILA

Por: Arturo Cancela.

Casi un centenar de personas protestan y cortan las calles en inmediaciones a la casa municipal, reclamando por la clausura y futura demolición del local de comidas (rotisería lila) ubicado en las 500 viviendas sobre Avenida Néstor Kirchner y Rosa Schipper. Todo por directivas del Intendente Celauro.

Mientras el Intendente Celauro planificaba la supuesta obra de la renovación del Puente Cai por tan solo 60 millones de pesos, esta mañana un centenar de personas protestaban y cortaban las calles en inmediaciones a la casa comunal, reclamando por la clausura y futura demolición de su local de comidas (rotisería Lila) ubicado en las 500 viviendas sobre Avenida Néstor Kirchner y Rosa Schipper.

Debemos recordar que ya la semana pasada Familiares, amigos y otros dueños de copetines ubicado en Rosa Schipper y Néstor Kirchner, se atrincheraron en dicho local, para no permitir que por una orden del intendente Celauro, demuelan el viejo copetín LILA que es la fuente detrabajo de muchas personas.

La Dueña del Local Lila Solís en dialogo con nuestro medio La Mañana, comento “que están atravesando una situación difícil, esta mañana la municipalidad clausuraron mi local el cual es la fuente económica de mi familia, ya que tiene un hermano que le dieron diagnóstico de cáncer y que encima el tratamiento sale muy caro, es imposible de alcanzar. Y no puede ser que los funcionarios municipales, se ocupan de venir a molestar a esta familia que lo único que hace es trabajar”.

“Hoy me clausuraron el local y me dijo el Intendente que en los próximos días lo van a demoler desde la semana pasada estamos peleando con esto, nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que vengan a demoler el copetín. Si van a demoler vamos a atrincherarnos adentro, vamos a encadenarnos acá y van a tener que matarnos uno por uno. No creo yo que al señor intendente le convenga, no le va a favorecer para nada matar cuatro o cinco personas con tal de demoler y tomarse el gusto, la molestia de sacar por capricho, por mero capricho el copetín” enfatizo la Sra. Solís con lágrimas en los ojos.

Lo llamativo de esto es que hay decenas de copetines viejos y nuevos de punta a punta en todo el complejo habitacional de las viviendas de esta Ciudad. Entonces estamos hablando de una persecución laboral por los que más necesitan.

Resalto otro familiar de la dueña del local que “Esto prácticamente es ilegal ya que hace muchos años que están en ese lugar trabajando, la antigüedad también nos legaliza de cierta manera”, no es justo.

Encima con mi cuñada que es enferma, que tiene una enfermedad que se llama esclerodermia, mi hermano con cáncer que está haciendo metástasis y estas autoridades municipales junto al intendente Manuel

Celauro no pueden ser tan inhumanos. No lo van a sacar a mi hermano y que les quede claro que no le van a sacar su única fuente de trabajo a mi hermano, ni a mi cuñada en este momento” Resalto.

Ante esta situación bochornosa por parte del municipio, la familia Solís debería presentar un recurso de amparo ante la justicia local.

La causa es claramente persecución política y además discriminación, impedimento a ejercer la actividad laboral y riesgo de pérdida de fuentes laborales. además, deberían plantear la cuestión humanitaria debido al delicado cuadro de salud de uno de los integrantes de dicha familia.

Claramente es persecución política del gobierno de Manuel Celauro pues en el complejo de viviendas existen alrededor de 300 puestos informales de venta ambulante que permite que unas 600 familias o más tengan un sustento económico mínimo para su subsistencia. A ninguno de ellos, salvo a los Solís les es clausurado el local (uno de los pocos de material),

Desde 2011 a la fecha se ha incrementado considerablemente la ocupación de los espacios públicos en las viviendas, ante la mirada cómplice de las actuales autoridades municipales, por eso queda claro el ensañamiento político en contra de esta familia perjudicándolos no solo a ellos sino a los trabajadores.

En el tramo de la avenida Néstor Kirchner entre Rosa Schipper y el boulevard Larraboure existen en ambas veredas distintos locales de ventas de comidas, frutas y verduras además de puestos de agencias de quinielas y cocheras construidas de material.

Solís comento además que previamente fueron invitados a sumarse al equipo de Manuel Celauro a cambio de dejarlos seguir trabajando en dicho lugar. Eso es además extorsión.

Finalizando la entrevista Solís manifestó “Que le quede claro al intendente municipal Manuel Celauro que nosotros no vamos a permitir que le saque la única fuente de trabajo con el cual se está manteniendo tres niños, ¿Le va a dejar sin comer a tres niños? No. Por favor que no molesten más, que dejen tranquila a esta gente”. FinalizóPrincipio de supuesto acuerdo

La dueña de la rotisería Lila, a las aprox. 13:00 mantuvo una reunión con el Secretario de Gobierno Walter Martínez, que de manera prepotente le dijo que para que realizo tanto alboroto que lo único que tenía que hacer era acercarse a hablar, Solís le responde y dice que esta era la única solución a que escuchen sus reclamos, una vez finalizada la charla llegaron al acuerdo que en donde Martínez convencería a el Intendente Celauro de que cancele la demolición del local de comidas