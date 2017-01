LUIS NAIDENOFF, FORMOSA, AMBIENTE, SALUD, DAÑOS, DIOXITEK, PARALIZAR LA OBRA

El senador Luis Naidenoff en diálogo con la Comunidad de Medios habló sobre las razones por la que podría paralizarse el avance en la construcción de Dioxitek en Formosa.

Reclamo de la comunidad

“Para hacer un poco de historia y ver cómo llegamos a un paso de que la Corte Suprema de Justicia pueda resolver un planteo de la comunidad de Lote 68 de nuestra ciudad tenemos que entender varias cosas. En julio del año 2014 la comunidad del barrio Namqom a través de una asamblea y con un poder que nos otorgaran promovieron una acción de amparo, nosotros interpusimos una medida cautelar para que se cumpla con la Constitución Nacional y los tratados internacionales, por el convenio 169 de la organización internacional del trabajo, todas las comunidades tienen el derecho a la participación y a un procedimiento que es totalmente distinto al procedimiento de las audiencias públicas que se llevaron a cabo en la provincia de Formosa a un procedimiento que debe ser previo, informado y participativo a los efectos de establecer si esta instalación puede generar o no un daño en el territorio donde habitan los del propio ambiente de la comunidad”, explicó el senador.

Motivos del reclamo

“Algunos me preguntarán por qué lo planteó la comunidad de Lote 68 y lo hicieron porque están a escasos 4 kilómetros de donde está ubicada la planta. Eso fue en julio de 2014, yo demandé al estado nacional, al estado provincial y a la empresa Dioxitek. Demandé a la provincia porque tomó la decisión de avanzar con la obra y de culminar este proceso, al estado nacional porque a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene el 99% del porcentaje accionario de una sociedad estatal y lógicamente a la empresa Dioxitek. En su oportunidad en el año 2015 la justicia federal con la jueza subrogante como era de prever cada vez que condicionan los intereses de la provincia, se declaró incompetente pero cuando esto llega a la Cámara Federal de Resistencia en abril del 2016, la Cámara entiende y nos da la razón además establece que quien es competente a entender en este amparo y en esta medida cautelar que tiene la obra en sí, es la Corte Suprema de Justicia que es competente por dos razones; en primer lugar porque hay una violación expresa y clara a la convención 169 de la organización internacional del trabajo y a la Constitución Nacional, en segundo lugar por los sujetos que son demandados ya que se demanda al estado nacional y a la provincia, cuando son demandados estos dos ahí surge por vía de excepción y como lo establece el artículo 167 de la Constitución Nacional la competencia de la Corte entonces llegamos a este año, a fines del año pasado donde la Corte antes de resolver si entiende o no en una causa debe darse un dictamen de la Procuración General de la Nación por eso lo que tenemos es un dictamen que es muy claro donde absuelve en deber, se dan las condiciones para que la Corte entienda en el planteo de la comunidad toba-qom, es más inclusive cita antecedentes de otros casos como la causa de San José contra la provincia de Salta y el estado nacional sobre una medida cautelar en agosto de 2010 y otras más”, agregó.

“Hay precedentes de la Procuración General que entienden que en casos como estos la Corte Suprema tiene competencia para entender, eso en la parte jurídica, ahora para nosotros esto es importante y es un punto de inflexión porque nunca bajamos los brazos en lo que significa defender la vida y el ambiente en la provincia de Formosa, cuando el gobierno toma la decisión de avanzar cumpliendo con la fachada de una audiencia pública omitió deliberadamente y con mala fe el procedimiento de la audiencia informada que establece el convenio 169 de la organización internacional del trabajo para las comunidades aborígenes, creo que estamos a un paso con las herramientas que nos otorga el propio ámbito democrático y el poder judicial de que la corte pueda abocarse al tratamiento”.

Dictamen no vinculante

Asimismo, Naidenoff aclaró que “este dictamen no es vinculante, lo que resuelve la procuración general no guía a los integrantes de la Corte pero los antecedentes anteriores la procuración cita el caso de la comunidad de La Primavera cuando la provincia de Formosa se abocó y citó a las partes a una audiencia, esto en primer lugar reivindica la lucha de la propia comunidad de ser escuchadas, del peligro cierto y concreto que significa la instalación de esta planta no solamente para la comunidad sino para toda la provincia de Formosa y esta idea de lo que pretendemos y anhelamos que es que la gente pueda ser escuchada a través de una consulta popular pero eso el gobierno no lo quiso, avanzó y hoy estamos en una segunda etapa”.

Seguidamente el senador aseguró que “creo que aquí se abre una nueva instancia, tenemos un dictamen, lo que se abre ahora es la fuerte participación y el compromiso de todos, me parece que esta fue una causa realmente del pueblo de Formosa, que muchas veces en su inmensa mayoría no está de acuerdo en la instalación de la planta pero cuando un gobierno, el denominador común es la prepotencia, redobla la apuesta y avanza, las cosas terminan de la peor manera, hoy estamos con una planta que se está construyendo, que está avanzando pero también quizás con una luz de esperanza que puede ser la Corte cuando resuelva abocarse al tratamiento del tema, yo creo que si la Corte interviene haría cumplir con la Constitución, para algunos es un simple texto en un capítulo de la vida pero en materia de un buen gobernante, estos son los parámetros de cómo uno tiene que moverse y acá fueron omitidos, no solo no se escuchó a la comunidad sino que automáticamente lo que se aplicó fue esa idea de que ‘yo tengo el poder, soy gobernante’ y lo que piensa la gente pasa a segundo plano”.

Avance de la obra

De la misma forma el funcionario nacional dijo que la obra Dioxitek “está en una instancia de licitación de la segunda etapa, me parece que se convocaron, están a la venta los pliegos para la licitación de la segunda etapa de Dioxitek por más de 430 millones de pesos. Para nosotros esto no es una cuestión de dinero, no me importa el avance de la obra, hay obras que se vendieron como espejitos de colores, que se la construyeron y con el paso del tiempo generaron un daño irreparable”, explicó.

Nueva oportunidad

En ese sentido el senador aseguró que “acá se nos abre una nueva oportunidad a los formoseños ya que el planteo de la comunidad en este caso por no cumplirse con el convenio 169 de la OIT, el fondo de la cuestión tienen que ver con los motivos por los cuales toda la sociedad se opuso para que Dioxitek se instale en Formosa, esta planta puede generar un daño al ambiente y a la salud, hay antecedentes, vinieron especialistas, acompañamos un informe técnico que desaconsejaba la instalación de Dioxitek por la instalación geográfica ya que no tenía ninguna lógica que una planta que esté ubicada en Formosa pueda trasladar elementos combustibles o el dióxido de uranio para generar elementos combustibles a tanta distancia, no hay lógica geográfica y había también una gran incompatibilidad con las provincias que tenían que transitar por tierra porque muchas constituciones tanto la de Salta como la del Chaco prohíben el transporte de residuos peligrosos, no tenía sentido la instalación de la planta”.

“Lo que se discutió en la audiencia y como no era vinculante, no fuimos escuchados, creo que la Corte Suprema se abre una instancia y la tiene que resolver, creo que si la Corte habilita que esto se discuta y las comunidades sean escuchadas vamos a hacer el mismo planteo que hicimos en la audiencia pública es decir se tienen que cumplir con procedimientos participativos, diferentes con la comunidad de Lote 68 pero lo que se tiene que discutir son estas cosas, de porqué Dioxitek en Formosa cuando no existe razón”, aseveró Naidenoff.

Además, hizo mención al argumento provincial de que con esta planta se crearían muchas fuentes de trabajo. “Para generar trabajo para qué instalan una planta que tiene un peligro potencial para el ambiente y la salud, promovamos industrias, estamos a las puertas del Mercosur, despleguemos el potencial que lo tenemos dormido de una provincia que supo tener un valor agregado al algodón con una industria textil, generemos un trabajo arduo con la nación para lograr una zona diferenciada que garantice un fuerte acompañamiento económico para nuestro sector industrial, que puedan desplegar su potencial, el trabajo no necesariamente tiene que venir de la mano de la instalación de una planta que la sacaron a patadas de cada punto de la Argentina”, expresó.

Cómo sigue todo

“En la Corte hay un dictamen del Procurador General de la Nación del fiscal de la procuración que entiende que la Corte debe abocarse al tratamiento del planteo de la comunidad contra la empresa Diuoxitek, el estado nacional y la provincia de Formosa, ese dictamen tampoco es vinculante, serán los propios integrantes de la Corte los que tendrán que resolver si la Corte es competente en esta causa para tratar el planteo en la comunidad que quiere que se cumpla el procedimiento participativo que es absolutamente diferente al de las audiencias públicas que se llevaron a cabo para las asociaciones y quienes participaron., Nosotros estamos a la espera de lo que resuelva la Corte, nunca hay que bajar los brazos y cuando nosotros asumimos un compromiso para resolver la vida de los formoseños lo hicimos hasta la última instancia, ahora dependerá de los integrantes de la Corte si se abocan o no a atender en esta causa, llegamos hasta acá peleando y defendiendo el derecho de los formoseños y ojala la Corte se aboque conforme a los antecedentes para entender en esta causa y logremos criterios de justicia, demostrar que también puede existir en freno en las decisiones de los abusos de poder, el desafío es ese”, finalizó.