PARA ANÍBAL FERNÁNDEZ, CRISTINA “GANA EN CUALQUIER ESCENARIO”

Sin embargo, el exjefe de Gabinete consideró que “lo más probable es que hoy tenga decidido no ser candidata”. Además, criticó a Macri: “Es más vago que cuñado de Rocky”m ironizó.

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández consideró este sábado que, si la ex presidenta Cristina Kirchner se presenta en las próximas elecciones, “le gana en cualquier escenario a cualquiera”, aunque admitió que “lo más probable es que hoy tenga decidido no ser candidata”.

“Si soy yo el que arma las listas con absoluta libertad, Cristina es candidata. Estoy absolutamente seguro de que gana en cualquier escenario. Juan Domingo Perón decía ´detrás mío vendrán los que bueno me harán´, y no tengo ninguna duda de que la campaña se la hace (el presidente Mauricio) Macri”, sostuvo el dirigente justicialista.

En diálogo con Radio 10, el ex candidato a gobernador bonaerense por el Frente para la Victoria insistió en que “Cristina le gana en cualquier escenario a cualquiera”.

Sin embargo, aclaró que “lo más probable” es que la líder del Frente para la Victoria “hoy tenga decidido no ser candidata”, aunque deslizó que podría llegar a cambiar de opinión.

A la vez, criticó al jefe de Estado al afirmar que “Macri es más vago que cuñado de Rocky” y agregó: “No lo vi laburar nunca”.