SE ATRINCHERARON PARA QUE NO LE DEMUELAN SU FUENTE DE TRABAJO

Familiares, amigos y otros dueños de copetines ubicado en Rosa Schipper y Néstor Kirchner, se atrincherados ayer en el local, para no permitir que por una orden del intendente Celauro, demuelan el viejo copetín LILA que es la fuente de trabajo de muchas personas.

Por: Ricardo Romano.

Al respecto la señora Hilda Solís, hermano del dueño se manifestaba de esta forma:

“Estamos en una situación difícil, ayer vinieron devuelta los de la municipalidad como siempre a molestar, a inquietar a mi familia, a mi cuñada que es enferma, a mi hermano que ayer le dieron el diagnostico de que tiene cáncer y que encima el tratamiento sale muy caro, es imposible de alcanzar. Y no puede ser que los funcionarios municipales, se ocupan de venir a molestar a esta familia que lo único que hace es trabajar”

“Hoy dijeron que iban a demoler, bueno, nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que vengan a demoler el copetín de nuestro hermano y de nuestra cuñada. Si van a demoler vamos a atrincherarnos adentro, vamos a encadenarnos acá y van a tener que matarnos uno por uno. No creo yo que al señor intendente le convenga, no le va a favorecer para nada matar cuatro o cinco personas con tal de demoler y tomarse el gusto, la molestia de sacar por capricho, por mero capricho el copetín”.

“Hay decenas de copetines y nuevos y a nadie los molestan. ¿Por qué digo esto? Porque está a mi conocimiento, porque mi sobrina y mi cuñada salen a hablar con cada uno de ellos y les dijeron: “No, a nosotros no nos molestan” entonces quiere decir que los únicos perseguidos somos nosotros acá”.

“Hoy salió mi sobrina a hablar con los de este sector y le dijeron que si, que se van a solidarizar con ellos porque no es que tienen que sacarle a uno solo. Cuando están sacando, si van a sacar tienen que hacerlo a unos, a otros en el mismo momento,vamos a ser sinceros, esto es ilegal y hace muchos años que están acá, o sea que la antigüedad también nos legaliza de cierta manera”No, no es justo. Encima con mi cuñada que es enferma, que tiene una enfermedad que se llama esclerodermia, mi hermano con cáncer que está haciendo metástasis y estas autoridades municipales, el intendente Manuel Celauro no pueden ser tan inhumanos. No lo van a sacar a mi hermano y que les quede claro que no le van a sacar su única fuente de trabajo a mi hermano, ni a mi cuñada en este momento”.

“Que le quede claro al intendente municipal Manuel Celauro que nosotros no vamos a permitir que le saque la única fuente de trabajo con el cual se está manteniendo tres niños, ¿Le va a dejar sin comer a tres niños? No. Por favor que no molesten más, que dejen tranquila a esta gente”. Finalizó

Hasta la hora del cierre de este digital no hubo novedades de la demolición.