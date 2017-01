PATIÑO ASEGURÓ QUE EL BONO DE $2000 “NO FUE PARA TODOS”

Nilda Patiño, Secretaria General del gremio de Docentes Autoconvocados en diálogo con la Comunidad de Medios aseguró que el bono de $2000 que se pagó el lunes a los estatales “no fue para todos”.

Patiño indicó “no todos los docentes cobraron el bono de dos mil pesos, hay algunos que ni siquiera llegaron a cobrar ni un peso, yo estoy averiguando cada situación”.

Y agregó “lo terrible de esta forma de pagar, es que incluso hablando con empleados judiciales ellos tampoco cobraron porque aparentemente el Superior Tribunal habría dicho que como no hay instrucciones la liquidación no se ha hecho porque al ser un monto que esta fuera de lo establecido regularmente en el salario, no está legislado y entonces queda al criterio del que decide darte”.

“Lo que uno reflexiona es si esto se trata de una ayuda reconociendo la inflación que golpeó muy fuerte a los trabajadores y su poder de compra, lo correcto es que mínimamente sea igual para todos, pero aparentemente para el caso de los docentes iban a aplicar el incentivo, es decir aquel que tiene 15 horas o más cobraría los 2 mil pesos y aquel que tiene menos sería un proporcional, pero eso fue solo un rumor, nunca nos enteramos si eso iba a ser así”, manifestó.

Por otra parte explicó que “hay docentes que tienen 42 horas, fueron al cajero y no cobraron. Además hay algo que quiero preguntar a la gente de Educación que pasó con los que fueron suplentes que trabajó en el año 2016, no importa cuantos meses debería cobrarlo de igual manera”.

Además explicó “lo que yo siempre le digo a los colegas es que esta es la gente que ellos votan, lo que yo puedo realizar es un reclamo administrativo, pero estas son decisiones políticas y las toma quien gobierna y es un poder que se lo dimos los formoseños”.

“Yo espero que esta situación se note cuando comencemos las actividades que seguramente van a iniciar con problemas, porque se ha anunciado a nivel nacional que no habrán paritarias y seguramente acá tampoco las habrán, es así que espero que se acumule todo este malestar y que esto se reclame, porque si no queda siempre como que somos algunas personas no más las que queremos poner palos en la rueda”, puntualizó.