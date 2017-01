MADRE DE MUJER QUE FALLECIÓ EN UNA CLÍNICA DE CLORINDA DENUNCIÓ ABANDONO DE PERSONA

Elida Rodas, madre de Marilena Saldivar de 42 años, una mujer clorindense que quedó en estado vegetativo tras sufrir dos ACV, en diálogo con la Comunidad de Medios contó los sucesos previos a la muerte de la mujer en una clínica de la segunda ciudad y denunció que hubo abandono de persona.

Cabe decir que Saldivar tuvo un primer ACV y fue internada en un sanatorio de Formosa capital pero al sufrir un segundo ACV, la derivaron al Hospital de Alta Complejidad donde mejoró por lo que su madre la llevó a Clorinda donde personalmente y en su domicilio realizaba los cuidados diarios que su hija requería.

“Si bien mi hija estaba en estado vegetativo pero estable, yo la traje a mi casa y tenía un motorcito con el que la aspiraba las secreciones porque ella estaba con traqueotomía y al llenarse eso no podía respirar. El día 1º de enero a la tardecita se me apaga ese motor, no la puedo aspirar, buscamos en farmacias de turno para ver si tenían y no había, busco un técnico para ver si me la arregla y tampoco porque era 1º de enero a la tarde, un domingo y nadie trabajaba entonces opto por llevarla a la clínica que yo sé que tenían un motorcito aspirador porque mi hija ya estuvo ahí y cuando llego me dicen que ese motorcito quedó en quirófano y no lo podían sacar pero que la iban a poner en terapia, mi hija escucha todo pero no responde, no me quedó otra que quedarme porque no la podía llevar a mi casa en esas condiciones, entonces mi hija queda”, comienza el relato de la mujer.

Y siguió, “ella queda atendida por un doctor que me contó el lunes que tuvo una convulsión con él, que la aspiró y la dejó estable, ingresa otra doctora y en su turno pasó todo, yo digo que fue abandono de persona porque cuando voy me espera una enfermera en la espera y me dice contenta ‘la estamos esperando señora’ y ahí le preguntó porqué y me dice si no me dijeron nada abajo, le digo que no, entonces con soltura me dice ‘se murió su hija’, le digo que no puede ser, que la dejaron morir porque ella solo fue para que le aspiren sus secreciones si fuera necesario porque ella estaba bien”.

“Bajo corriendo las escaleras, llamo a mi casa y después corto porque digo que no es mi hija la que murió, subo hasta terapia, abro la puerta y voy y le pregunto quién murió y me muestra que era mi hija la que estaba ahí y sí, estaba muerta”, agregó aún angustiada por lo sucedido.

“Tanta fue mi bronca porque vi el cañito de succión que ella tenía hasta el filtro lleno de catarro, entonces le digo que la dejaron morir porque yo la dejé solo para que le aspiren eso, la chica me dice que la aspiraron, le levanto el cañito y le muestro diciéndole que eso no estaba limpio, llamo a mi gente, busco a la doctora que la atendió, la que estaba de turno y se escondió de mí”.

Asimismo la mujer dijo que cuando otro médico se acercó a hablar con ella en defensa de los enfermeros argumentando que sí habían succionado el cañito “fui a buscar el caño y cuando agarro para mostrarle veo que estaba limpio porque lo lavaron todo hasta el filtro le dije al doctor ‘esto está lavado'”, indicó.

“De ahí en más me alejé porque no me sentía bien, los demás hicieron los trámites pero como no me cerraban las cosas volví después de enterrar a mi hija buscando explicaciones, la doctora se escondió, se niega a hablar conmigo entonces hablé con los administradores y ellos van a hablar con la doctora pero ella se niega, dice que tiene un montón de pacientes cuando veo que es mentira, me quedé a esperarla y nunca salió, como una hora después sale la secretaria y dice que la doctora ya se fue cuando yo estaba segura de que estaba ahí, entonces le digo que la doctora no sea cobarde y que salga a dar la cara porque yo estaba segura de que estaba ahí, entonces vuelve a entrar la secretaria y al ratito me dice que pase, que me va a atender la doctora, entro y cuando iba a sentarme porque yo estaba con mi hija, sale la doctora huyendo y diciendo que no va a hablar si hay otra persona, entonces mi hija le gritó al igual que yo, es una cobarde porque algo esconde o sino no iba a huir, aunque estemos 40 personas ella tiene que dar explicaciones, eso es lo que yo creo”, señaló.

En medio de la angustia Rodas aseguró que en ese nosocomio “hay enfermeras que no saben aspirar, ya estuve antes por eso sé esto”.

Respecto a si hay un informe sobre el estado en el que llegó su hija, la mujer detalló que “el doctor que la atendió en un principio me explicó que ella entró y tenía muchas secreciones, que él la aspiró y tenía los pulmones bien tomados, que ya tenía una neumonía, el médico me dijo que él le puso antibióticos y la dejó estable, pero según esta doctora que me gritó en la calle me dijo que ella la atendió a mi hija y que ya se estaba muriendo”.

Sobre si la mujer contrajo un virus intrahospitalario mientras estuvo en el Hospital de Alta Complejidad dijo que “ese virus fue eliminado en otra clínica, nosotros de ahí salimos el 24 de diciembre tras semanas sin fiebre, en mi casa tampoco tuvo fiebre, pero lastimosamente como le digo era el aspirador que se me apagó ese día, otra cosa no tenía”.

Para finalizar Rodas informó que realizará las denuncias correspondientes porque “hay muchos casos y si seguimos callando van a seguir haciendo de las suyas porque como nadie hace nada todo sigue igual. Ellos no hicieron lo que tenían que hacer y por eso falleció mi hija, desgraciadamente es así”, culminó.