¿ESTO NO ES HEGEMONISMO?

Aún, muchos radicales tenemos el sabor amargo de lo sucedido en la Convención de Gualeguaychú, dónde hubo una decisión contraria a nuestra doctrina, con promesas vanas y lamentables, cargos y dinero.

No hubo consulta a los afiliados. Claro, Sanz pensaba que integraría la fórmula presidencial con Mauricio y éste se mantuvo silencioso hasta la votación. Luego, cuando se informó la decisión, todo el PRO salió a decir que habría internas, con un resultado ya sabido.

Lo peor, fue que, nuestro partido aceptó el acuerdo con el PRO (yo lo llamo sumisión), sin un programa en común. Es decir que, se sabía que Macri ganaría la interna y que fijaría los lineamientos políticos del futuro gobierno, sin ganaba las elecciones nacionales. Cuando Macri gana las elecciones, su Jefe de Gabinete Marcos Peña, se reúne con la dirigencia entreguista de la UCR y les solicita que cualquier crítica al Gobierno, no se haga pública, que sea conversada con él. Y así vemos, como la UCR, se convirtió en un Partido sin críticas, cuando me refiero a esto último, también digo que no hay autocrítica, no hay reunión de los órganos partidarios. Peor aún, se elige un Presidente del Comité Nacional, por indicación del Coty Nosiglia, sin cargo representativo alguno, pero hombre de extrema confianza de Mauricio Macri.

Es decir que, encima se nombró a un Presidente partidario, a través de la anuencia del PRO. Actualmente, se piensa en una reunión, en Villa Giardino, Córdoba, de dirigentes radicales, quienes decidirán quién participa y quién no en la misma, a fin de evaluar la situación, con el claro objetivo de obtener cargos mejor situados en el contexto nacional, provincial y municipal, donde, nuevamente, el debate político y la visión crítica estarán ausentes.

En conclusión, sostengo que, existe un Hegemonismo del PRO por sobre la UCR, que nuestro partido está vaciado de contenido político y de dirigentes que piensen con sentido democrático, republicano y social.

Por ello, más que hablar de elecciones y de cargos, deberíamos pensar en reconstruir a la UCR y contar con dirigentes representativos, que rompan con Cambiemos y defiendan nuestra historia política y nuestra permanencia y crecimiento en el espectro político nacional.