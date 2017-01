SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL DÍA LUNES 9 DE ENERO DE 2017

En la tarde noche del lunes 9 de enero se llevó a cabo una Sesión Extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Clorinda, en la ocasión se trataron varios temas, principalmente muchos de ellos ligados a los empleados municipales, se realizó una modificación de lo que fue el sumario y algunos de los puntos se anexaron por estar ligados, primeramente se trató el Expte- 02-I-2017referido a la modificación presupuestaria para el pago de esta suma no remunerativa y no bonificable de $2.000 suma otorgada por el Gobierno Provincial, esto fue aprobado por unanimidad.

En el siguiente de los puntos se trató el Expte-03-I-2017 remitido por el Intendente Manuel Celauro sobre una modificación para el “Adicional por Tareas Riesgosas e Insalubres” vale decir que esta suma se incrementa en un 200% es decir que pasa de $10 a $30 por día cifra que se tendrá en cuenta a partir del 01/01/2017 y a partir de ahora se podrá tener en cuenta el pago de días trabajados en fines de semana y feriados, esto fue aprobado también de manera unánime.

En el tercer punto de la jornada estuvo el Expte- 04-I-2017 sobre el incremento en la asignación familiar por hijo, cifra que se incrementa en un 50% y pasara de $450 a $675, es decir que se incrementan $225 a partir del 01/02/2017, esto también fue acompañado por todos los Concejales presentes.

En el siguiente punto del sumario del día lunes estuvieron incluidos dos Exptes- el 05-I- 2017 y el 02- P- 2017 relacionados entre sí sobre el pago de esta asignación no remunerativa y no bonificable que estaría siendo abonada para los empleados municipales del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo entre el día de hoy o mañana dependiendo de las cuestiones de documentaciones ya que el dinero se encuentra en las cuentas de la comuna local, esto como no podía ser de otra manera también lo acompañaron todos los ediles.

Dando continuidad con esta extraordinaria el siguiente punto tratado fue el del Expte- 03- C-2017 en el cual los Concejales de nuestra ciudad presentan un proyecto de declaración relacionado a la instalación y funcionamiento de más cajeros automáticos en las instalaciones edilicias de la Municipalidad y del concejo Deliberante pero además se realiza mediante este expediente el pedido al Intendente para que haga las gestiones necesarias a fin de que el Banco de la Nación Argentina Sucursal Clorinda pueda contar con un anexo o Sucursal al igual que lo tiene el Banco Formosa S.A, esto ayudaría mucho a la ciudadanía y teniendo en cuenta los constantes inconvenientes existentes es que los ediles se pronunciaron de esta manera, lo cual fue votado unánimemente.

El último punto del sumario era el Expte- 06-I-2017 para aceptar el cambio de terrenos de la familia Smith en favor de la Municipalidad de Clorinda, esto debido a que parte de los anteriores no eran habitables o utilizables para las necesidades de la comuna, esto fue enviado a la comisión N° 1. Debemos mencionar que la Concejal Servian estuvo ausente justificada.